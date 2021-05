Québec : Mireille Laforce rejoint la Banque de titres de langue française

Le conseil de la Banque de titres de langue française est composé de onze membres, dont six représentants des membres corporatifs (ALQ, ANEL, ADELF). Il est complété par des représentants du secteur des bibliothèques, des chaînes de librairies ainsi que de la Fédération des coopératives en milieu scolaire du Québec. Deux membres cooptés sont quant à eux désignés par les administrateurs.

Les personnes suivantes composent désormais le conseil :



• Jean-François Bouchard, président, représentant de l’ANEL ;

• Katherine Fafard, vice-présidente, représentante de l’ALQ ;

• Guy Gougeon, secrétaire-trésorier représentant de l’ADELF ;

• Mireille Laforce, représentante du secteur des bibliothèques ;

• Amélie Fournier-Gagnon, représentante de l’ALQ ;

• Benoit Prieur, représentant de l’ADELF ;

• Karine Vachon, représentante de l’ANEL ;

• André Gagnon, représentant de la Fédération des coopératives en milieu scolaire ;

• Ingrid Allard, représentante des chaînes de librairies ;

• Lucie Lachapelle, membre coopté ;

• Carl-Frédéric De Celles, membre coopté.

Mireille Laforce succède à Maureen Clapperton, représentante du secteur des bibliothèques au cours des treize dernières années, qui quitte le conseil.

Fondée en 1996, la BTLF est une organisation importante dans l’industrie du livre. Elle a pour mission de contribuer à l’amélioration de la commercialisation des produits de l’édition en langue française au Canada et au Québec, de favoriser la promotion et d’encourager la commercialisation de ses produits à l’étranger et d’encourager et de favoriser la communication et la collaboration entre les éditeurs, les libraires, les distributeurs, les bibliothécaires et les autres participants de l’industrie du livre.

Crédit photo : Stewart Butterfield - CC BY 2.0