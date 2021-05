Mashle : 45.000 exemplaires déjà vendus en France

Mashle devient donc le meilleur lancement de Kazé Manga et le quatrième meilleur lancement jamais réalisé en France, tous mangas confondus (sources : GFK). Sorti simultanément, le volume 2 atteint quant à lui les 20.000 exemplaires, assure l'éditeur.

Pour Pierre Valls, directeur éditorial de Kazé Manga, « Mashle n’est pas seulement un très bon manga d’action et d’humour, l’auteur y aborde aussi des thématiques plus profondes comme la place de chacun dans un monde intolérant et violent. En tant qu’éditeur, c’est un vrai plaisir de voir l’accueil enthousiaste que les lecteurs lui ont réservé ».

Rapidement en rupture, les deux premiers tomes sont d'ailleurs déjà partis en réimpression. Le tome 3 sortira le 2 juin et ce ne sont pas moins de six tomes qui seront disponibles chez Kazé Manga d’ici la fin de l’année 2021.

Dans un monde où la magie fait loi, il était une fois Mash Burnedead ! Élevé au fin fond de la forêt, le jeune garçon passe ses journées entre séances de musculation et dégustations de choux à la crème. Mais un jour, un agent de police découvre son secret : il est né sans pouvoirs magiques, ce qui est puni de mort !

Pour survivre, il va devoir postuler à Easton, une prestigieuse académie de magie, et en devenir le meilleur élève… La magie n’a plus qu’à bien se tenir : avec sa musculature affûtée et sa force hors du commun, Mash compte bien pulvériser tous les sorts et briser les codes de cette société ! – Résumé de l'éditeur

« Malgré les difficultés actuelles liées à la pandémie, nous tenons à remercier nos partenaires libraires qui nous ont renouvelé leur confiance. C’est grâce à eux et à tous les acteurs de la chaîne du livre que ce lancement est un succès », indique Jérôme Manceau, directeur marketing de Kazé dans un communiqué.

Ce succès s’inscrit dans un marché du manga en pleine ébullition avec des ventes décuplées enregistrées au cours du premier trimestre 2021. Actuellement, plus d’une BD sur deux vendue en France est un manga.