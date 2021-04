Accessibilité : un rapport pointe “la grande disparité” entre les bibliothèques

Olivier Caudron, Juliana Rimane et Fabrice Wiitkar, Inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, signent un rapport particulièrement documenté sur l'accessibilité des bibliothèques de recherche et des établissements territoriaux. Accessibilité des bâtiments et des documents, certes, mais aussi de tous les services, en particulier face à la diversité des handicaps.

Alors que l'Acte européen d'accessibilité des produits et des services doit être transposé en France en 2022, ils constatent que « la situation est très variable et inégale selon les bibliothèques » et qu'elle repose « sur l'investissement personnel d'un ou de quelques bibliothécaires », trop souvent, malgré l'obligation d'accueil de tous les publics.

Former et informer

En attendant un plan d'action national pour les bibliothèques en matière de handicap, les auteurs du rapport formulent quelques préconisations. Parmi celles-ci, en premier lieu, renforcer le travail interministériel de la rue de Valois et de l'Enseignement supérieur, et accorder plus de moyens au Département de l'information scientifique et technique et du réseau documentaire (DISTRD) pour qu'il consacre plus de temps au dossier handicap.

La formation initiale des bibliothécaires devrait également inclure, a minima, « un cours spécifique au traitement [...] de la réglementation et des différents types de handicap », quand la formation continue devra elle aussi s'intéresser au sujet, notamment à l'accessibilité numérique.

BIBLIOTHEQUES: quelle accessibilité numérique en 2019 ?

Dans les établissements eux-mêmes, les auteurs recommandent la présence d'un « référent handicap », notamment chargé du suivi d'un schéma pluriannuel d'accessibilité. L'exception handicap au droit d'auteur, qui permet aux usagers d'accéder à des œuvres adaptées, devra être mise en œuvre dans les établissements d'enseignement supérieur.

En effet, si les bibliothèques territoriales ont accès à des œuvres déjà adaptées, celles de l'enseignement supérieur font face à une « pénurie de fichiers accessibles », note le rapport.

À ce titre, les auteurs recommandent de faciliter le développement d'une « édition scientifique nativement accessible », en renforçant « l'implication des presses universitaires », quand les fournisseurs de ressources numériques seraient eux aussi incités à « introduire des critères d'accessibilité ».

Le rapport complet est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0