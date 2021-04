Métiers du livre : “à la croisée des chemins”, le diffuseur-distributeur

En tant que « distributeur de référence des éditeurs indépendants », Pollen doit « agglomérer des acteurs qui mis bout à bout permettent d’amortir des coûts liés à la diffusion-distribution que chaque éditeur ne pourrait pas prendre en compte ou qui ne permettraient pas aux grands groupes d’intégrer ces petits éditeurs ».

Pour cela, il faut une « mutualisation intelligente ». Chez Pollen, on recense 3 typologies d’éditeurs :

1/ceux distribués par Pollen et diffusés par la Cedif

2/ceux pour lesquels Pollen assure la distribution

3/des éditeurs de revues, issus de Diffpop.

Distribuer des livres et des revues, c’est très différent. Les rythmes de production et de commercialisation changent, les équipes et leur approche aussi.



Diffuser et distribuer ce n’est pas non plus le même métier. « La diffusion et le pilotage d’une équipe c’est un travail quotidien. » Distribuer, c’est « préparer des commandes, les réceptionner et traiter les retours ». Pollen a pour cela une équipe stable qui lui apporte un appui considérable sur les plans logistique et informatique.

Le diffuseur-distributeur est « à la croisée des chemins » entre l’éditeur et le libraire.

L’éditeur partenaire de Pollen « a conscience de la valeur des titres qui sortent », l’idée étant qu’il soit bien chez Pollen et qu’il y reste longtemps (…) « Les éditeurs qui se sont frottés au terrain sont ceux qui s’en sortent le mieux. Ils ont de meilleurs réflexes et une meilleure connaissance du potentiel de leurs livres ».

Benoît est également reconnaissant de l’engagement sans faille des libraires en 2020, il insiste sur l’importance de l’échange entre le libraire et le représentant : « La vie du livre commence chez le libraire et il n’y a qu’avec l’accueil du représentant que l’édition indépendante peut vivre ». En retour, Pollen doit aussi jouer un rôle de facilitateur pour le librairie : « La moindre des choses qu’on puisse faire c’est de rendre la vie du libraire la plus simple possible ».

Crédit photo : Marcin Jozwiak/ Unsplash