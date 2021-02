L'Université de Poitiers accueille un auteur ou une autrice de BD en résidence

Cette résidence doit permettre à l'université de passer commande d'une création artistique, avant d'en assurer la promotion, ainsi que la mise en avant du travail de l'artiste accueilli, d'une manière plus générale.

Cette commande artistique doit aboutir sur une proposition artistique originale « visant à retracer et faire connaître l’histoire de l’Université de Poitiers ».

Conçue comme un projet artistique et culturel, la résidence sera assortie d’actions de médiation et pédagogiques à hauteur de 20% à 30% de la durée de la résidence. Ces actions, proposées en accord avec l’artiste retenu(e), pourront concerner toute la communauté universitaire (étudiant(e)s de différentes composantes de l’Université comme enseignant(e)s chercheur(euse)s et personnels administratifs) et prendre différentes formes.

AUTEURS: une résidence artistique à Montauban

La durée totale de la résidence est de 4 mois et demi répartis sur les deux années civiles (2021 et 2022), soit 3 mois entre septembre et décembre 2021 et un mois et demi entre janvier et fin février 2022.

Les candidatures sont à faire parvenir avant le 7 avril 2021. Plus d'informations à cette adresse.

Photographie : L'hôtel Pinet, qui accueille la présidence de l'université (Danielclauzier, CC BY-SA 3.0)