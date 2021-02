Entre cour et jardin : itinérances, une résidence littéraire à Montauban

AVANT-PREMIÈRE – Attention petit événement, dans le monde du roman jeunesse illustré. Benoît Minville et Ced publieront ce 3 mars Punkette et Poupoune, Les samedis Z’électriques. Premier volet d’une nouvelle série, elle raconte la vie de deux sœurs absolument irrésistibles ! Une comédie familiale drôle et tendre, idéale pour les jeunes lecteurs.trices grâce à son format « feuilleton » alternant gags et histoires courtes.