Rustica et Système D interpellent leur PDG, Vincent Montagne

Relayée par le SNJ, une lettre ouverte à Vincent Montagne, PDG du groupe, pointe les errances d’une politique que désapprouvent les journalistes. Or, ceux qui s’opposent à cette stratégie ont été invités à prendre la porte sous la forme d’une « clause de conscience », en définitive un plan social qui ne dit pas son nom. Ainsi, 11 salariés ayant quitté l’entreprise ne seront pas remplacés, ou alors par des personnels sans carte de presse. « Le comble, c’est que le patron de l’entreprise envisage d’obtenir l’agrément Information politique et générale (IPG) pour Rustica, afin de bénéficier d’un supplément d’aides publiques… », souligne le SNJ.

Le courrier, commun aux deux rédactions, est à retrouver dans son intégralité ci-dessous.

Monsieur,



Nous souhaitons vous faire part de notre désarroi et de notre indignation face à l’ouverture de la clause de conscience qui a entraîné le départ de onze journalistes. Ce nombre est conséquent et impactera inévitablement la production des magazines, des sites internet et de l’ensemble des services du groupe Rustica.



Contrairement à ce que la direction avait affirmé à la réunion du 18 décembre 2020, les journalistes ne seront pas remplacés par des journalistes, voire pas remplacés du tout ni embauchés par nos deux entreprises de presse. Le recrutement du service photo (intégralement en partance) sera effectué par la régie publicitaire du groupe ! Et les rédactrices photo seront remplacées par des iconographes sans carte de presse, contrairement à tous leurs collègues de la presse magazine. Nous doutons d’ailleurs de la légalité de cette procédure.

En outre, que va devenir l’équipe web ? D’une équipe rédactionnelle déjà réduite, le service ne compte plus qu’une « chargée d’audience » et une reporter d’images.



Des journaux faits sans journalistes perdront en qualité et en identité. Pourquoi assurer une rentabilité à court terme au lieu d’accompagner la presse dans ses mutations en étoffant l’offre et en s’appuyant sur ses savoir-faire ? Tout le monde aurait à y gagner : le lecteur, les salariés et l’entreprise.



Monsieur Montagne, lors de cette réunion du 18 décembre, vous avez vous-même affirmé la nécessité de s’appuyer sur le travail journalistique pour garantir l’information, préserver la qualité des titres et donc conserver nos abonnés. Vous savez bien que Système D, c’est 90.000 exemplaires vendus. Et que les 145.000 abonnés de l’hebdomadaire Rustica sont notre principal socle financier, ils contribuent à 60 % du chiffre d’affaires de la société (16 millions d’euros) !



De plus, monsieur Montagne, vous projetez d’obtenir pour l’hebdo Rustica l’agrément Information politique et générale (IPG) pour les pérenniser et bénéficier d’un supplément d’aides. Les méthodes mises en œuvre aujourd’hui nous inquiètent, d’autant que la ministre de la Culture lance une mission portant sur la « composition des rédactions », et qu’elle regrette que « l’accès au régime économique de la presse (...) ne [soit] assorti en tant que tel d’aucune condition quant à la présence de journalistes au sein des rédactions ».

Elle souligne que « le renforcement des exigences déontologiques et la séparation nette entre l’information et la publicité sont nécessaires pour renforcer le lien de confiance entre les médias et le grand public ». Elle affirme « la nécessaire présence de journalistes professionnels pour pouvoir accéder aux aides à la presse ».



Pour ces raisons, nous ne pouvons que signifier notre défiance face à des méthodes néfastes pour notre avenir. En 2013, nous avions déjà tiré le signal d’alarme face à la volonté d’orienter les titres vers la publicité. À force de travail, les salariés sont parvenus à enrayer le déclin de la diffusion. Allons-nous compromettre ces résultats au moment où la diffusion se stabilise, où les Français retrouvent de l’intérêt pour le jardinage et le bricolage ? Pourquoi ne pas attendre de voir où nous mène la parution des magazines sur application ?



Il y a trois ans, vous affirmiez : « Être capitaine d’un bateau, c’est bien, mais il faut savoir garder les pieds sur terre ». Le bateau est aujourd’hui à la dérive et il est urgent de redresser la barre. Évitez-nous un naufrage collectif.



Les rédactions de Rustica et Système D