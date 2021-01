Après 250 ouvrages parus, José-Louis Bocquet quitte les éditions Dupuis

L’histoire commence en 1979, date à laquelle José-Louis édite son premier livre en tant que professionnel, un ouvrage avec le maître André Franquin. Puis il récidive en 1981, en publiant, cette fois-ci dans le journal Spirou, son premier article, consacré à Philippe Dupuy. Deux ans plus tard, son premier scénario est publié dans l’hebdomadaire : « Le Privé d’Hollywood » avec Philippe Berthet au dessin.

Après l’écriture, vient le temps de l’édition et en 2006 il franchit le seuil des éditions Dupuis pour en devenir le directeur du label Aire Libre. Il cumulera les postes en 2008 en devenant également directeur éditorial adjoint de Serge Honorez.

Après avoir publié plus de 250 ouvrages et accompagné 92 autrices et auteurs, José-Louis a décidé de retrouver le chemin de l’écriture. Il est d’ailleurs bien possible qu’il réapparaisse comme auteur dans notre catalogue.

« L’ensemble des éditions Dupuis le remercie vivement pour sa passion qu’il a su brillamment insuffler à tous les collaborateurs avec qui il a travaillé. Amoureux du livre, du papier, de l’écrit et des belles choses, c’est un esthète sensible qui nous quitte et dont les éclats de rire nous manquent déjà. Nous lui souhaitons évidemment le meilleur pour la suite et sommes certains qu’il nous accompagnera encore longtemps au travers de ses futurs ouvrages. »

crédit photo © JJ Procureur