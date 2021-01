Escapade littéraire en 4 livres, direction la Normandie...

Michel Bussi, Les Nymphéas noirs

Avec plus de 800.000 ouvrages vendus en 2020, Michel Bussi est l'un des écrivains à succès de ces dernières années. Originaire de Louviers, c'est en 2011 qu'il se révèle au public avec les Nymphéas noirs, une intrigue autour des oeuvres de Claude Monet au beau milieu de Giverny. Dans Mourir sur Seine, l'histoire emmène le lecteur sur les quais de Rouen pendant la célèbre Armada.

Valérie Tong Cuong, Par amour

Valérie Tong Cuong place l'intrigue de son roman Par amour au Havre pendant la Seconde guerre mondiale. Au beau milieu de la ville, occupée par les troupes allemandes et bombardée, le lecteur suit le parcours de deux familles, d'une part le clan Muguette et d'autre part Emélie et Joffre, tous victimes des aléas de la guerre.

Rouen et ses colombages © valérie Joannon

Claudie Gallay, Les déferlantes

Avec Les déferlantes, l'écrivaine nous emmène au bout du monde, dans la Hague et le Cotentin. L'histoire débute avec l'arrivée d'un homme Lambert un jour de grande tempête. Un magnifique et mystérieux roman que nous offre Claudie Gallay, on ressentirait presque les embruns...

Gustave Flaubert, Madame Bovary

Emma Bovary s'ennuie. Son mariage avec Charles n'est pas celui qu'elle espérait. Elle multiplie les relations adultères et dépense sans compter. Une oeuvre qui a reçu à l'époque un accueil très hostile. Un voyage dans une interiorité qui reste cependant intimement lié à la region. En 2021, la Normandie célèbre par ailleurs le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert.

Crédit photo : Phare de Goury © Georges the explorer