La saga des Poudremages adaptée en série

Mallozzi, qui a également produit plusieurs épisodes de Stargate, travaillera avec les sociétés de production No Equal Entertainment et Frantic Films. Il écrira lui-même l’épisode pilote de la série, prévu pour durer une heure. La nouvelle production commencera logiquement par adapter le premier tome de la saga, La promesse du sang, édité en français chez Panini et traduit par Thomas Bauduret.

McClellan de son côté s’est dit touché par l’enthousiasme des producteurs à propos de son œuvre : « Ils adorent les livres, et c’est le plus grand compliment qu’un auteur puisse recevoir. Je suis absolument ravi qu’un groupe aussi talentueux s’efforce d’adapter Powder Mage à la télévision. »

Le résumé de Les Poudremages, tome 1 : La promesse du sang proposé par l’éditeur :

L’Âge des Rois est mort… et c’est moi qui l’ai tué. Au lendemain de son coup d’état, le marshal Tamas a rétabli le calme dans son nouveau royaume. Il a fait exécuter les aristocrates corrompus et a nourri le peuple affamé. Mais sa prise de pouvoir a déclenché une guerre avec les Neuf Nations. Assiégé de l’extérieur, menacé par des royalistes fanatiques et par ses anciens alliés, Tamas devra faire appel aux derniers mages de la poudre et reprendre les armes pour préserver la paix. Mais alors que les menaces se font plus pressantes, le peuple murmure des prophéties de mort et de destruction, de dieux s’éveillant pour marcher parmi les hommes…

La trilogie a été publiée pour la première fois en 2013 aux États-Unis et s’est vendue à plus de 700.000 exemplaires. En France, seul le premier tome a été traduit en 2014. Difficilement trouvable aujourd’hui, la saga connaîtra peut-être un nouveau souffle dans l’hexagone grâce à cette adaptation.