Shadow and Bone : l'univers fantasy de Leigh Bardugo adapté par Netflix

Publié au Royaume-Uni sous le titre The Gathering Dark en 2012, le premier roman de la saga Grisha, de Leigh Bardugo, Shadow and Bone permet aux lecteurs de découvrir les Grishas, les Caporalki, les Etherealki et autres Materialki...

À l'écran, les personnages seront incarnés par Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey) et Ben Barnes (General Kirigan).

Le résumé de l'éditeur pour Shadow and Bone :

OMBRE. GUERRE. CHAOS. Un royaume envahi par les ténèbres. Une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal. Des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadow Fold. Parmi eux : Alina Starkov. ESPOIR. DESTINÉE. RENOUVEAU. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir. L'Invocatrice de lumière.

[Premières pages] Shadow and Bone - Leigh Bardugo

Détail plutôt inattendu pour cette série, le mélange de plusieurs univers créés par Bardugo : « Nous avons pris les éléments de Shadow and Bone et les personnages de Six of Crows [traduction d'Anath Riveline au Livre de Poche jeunesse] et nous les avons réunis d'une manière très surprenante », se réjouit Leigh Bardugo dans un communiqué.

Les lecteurs pourront découvrir le résultat de cette fusion en avril 2021.