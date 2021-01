Une libraire citée par Macron : "Cela m'amuse, tout au plus"

Ce sont des messages de proches qui ont averti Rosalie Abirached : le président de la République l'avait cité parmi les « parcours exemplaires qui sont autant de boussoles pour les temps à venir ». « J'ai été très surprise, car je n'ai pas été consultée auparavant. J'ai trouvé ça drôle, d'abord, puis je me suis interrogée sur ma légitimité à être citée. Finalement, je ne suis ni reconnaissante ni fière. »

Rosalie est libraire à Bagnolet en Seine-Saint Denis. Comme tous ses confrères, elle a beaucoup souffert de la fermeture des commerces, malgré les aides, elle a su innover. Mettre en place un site internet pour permettre la vente à emporter lors des semaines les plus dures. Et les clients, à Noël, ont répondu présents. Emmanuel Macron, voeux présidentiels, 31 décembre 2020

Réticente à évoquer l'événement, la gérante de la librairie De beaux lendemains, située à Bagnolet, rappelle l'expérience vécue quelques semaines auparavant. En novembre 2020, la librairie avait en effet été verbalisée pour une organisation de son service de commande et de retrait qui ne paraissait pas conforme à la police municipale. Une fois l'affaire rendue publique, et après intervention de la mairie, l'amende avait été annulée.

Une mésaventure qui pourrait expliquer la mention de la librairie par le président de la République, en plus de sa localisation en Seine-Saint-Denis, département particulièrement touché par l'épidémie de coronavirus. En tout cas, Rosalie Abirached n'est pas dupe de cette citation, « qui fait partie de la démagogie d'une communication politique ».

« Je ne veux pas non plus passer pour une ingrate », indique la libraire, qui ne s'estime pas légitime à représenter sa profession. « Par exemple, nous n'avons pas créé de site internet marchand propre à notre librairie et nous nous appuyons, comme bon nombre de nos confrères, sur les plateformes Librairies 93, Place des libraires et Paris Librairies » : à cet égard, l'hommage présidentiel repose sur une information erronée.

Ouverte en janvier 2020, la librairie a connu une première année d'exploitation atypique, mais pas si chaotique, puisque le prévisionnel a été atteint un mois avant le premier anniversaire de l'enseigne. Elle compte aujourd'hui 3 libraires, dont 2 à temps plein. L'avenir « n'est pas sans angoisses et inquiétudes », concède Rosalie Abirached, mais sa situation n'est pas comparable à celle de collègues. À en croire une étude récente, 42 % des libraires de neuf régions françaises craindraient ainsi pour la pérennité de leur commerce.

LIBRAIRIES: quel bilan pour cette année 2020 ?

De plus, Rosalie Abirached juge que la librairie jouit d'une image « noble » auprès des citoyens, et peut facilement faire entendre sa voix : le soutien massif des Français à l'ouverture des librairies semble le confirmer. « On ne peut pas dire que notre parole est étouffée. » À l'inverse, elle se félicite que l'évocation du quotidien de Jean-Luc, « chauffeur-éboueur en Guyane », par le président ait permis à ce dernier d'alerter sur ses conditions de travail.

Malgré l'ouverture récente de l'enseigne, De beaux lendemains aura pu bénéficier d'aides de la région et du Centre national du livre, et de soutien pour contracter un prêt : « Nous avons été bien aidés », conclut Rosalie Abirached. Mais elle garde surtout de cette année 2020 « le soutien des gens qui sont venus, à l'occasion de la redécouverte de la lecture que furent les confinements. Voilà la vraie reconnaissance, la reconnaissance ultime. »