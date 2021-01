Mon Autre France, l'éditeur dédié à l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon

L’archipel de Saint-Pierre et Miquelon est le seul territoire français en Amérique du Nord. L’histoire de ces îles est riche et leur procure un patrimoine culturel aux multiples influences.

La maison d’édition Mon autre France a la volonté de promouvoir celui-ci au-delà des frontières. Ne souhaitant ni multiplier les publications ni les auteurs qu’elle accompagne, Caroline Dujardin, la fondatrice de la maison apporte ses conseils pour que chaque ouvrage soit une aventure unique. Curieuse et audacieuse, c’est par attachement à ce territoire qu’elle a fondé Mon autre France offrant alors au public une large palette d’ouvrages en lien avec la région.

Parmi les titres édités se trouve le premier ouvrage de Gersende Aymé : Je t’écris depuis... Un recueil de correspondances imaginaires, savamment illustrées par La Brume Ensoleillée. Au travers des personnages, c’est une plongée dans l’intimité de familles entre 1880 et 1905, durant la période dite de la Grande Pêche.

Gersende Aymé est comédienne de profession, passionnée d’histoire et très attachée au patrimoine. En partenariat avec l’association Sauvegarde pour le Patrimoine de l’Archipel de Saint-Pierre et Miquelon et dans le cadre de Saint-Pierre en scène, elle avait organisé avec Nicolas Le Bossé des lectures, des ateliers et des représentations théâtrales.

La pièce de théâtre d’Anaïs Hébrard Anna, femme de bourreau est une comédie sur fond de drame. En février 1889, le tribunal criminel de Saint-Pierre et Miquelon condamne Joseph Auguste Néel, un résident, à la peine capitale pour meurtre. Anna se trouve être la femme du bourreau chargé de l'exécution. Sa vie sur l'archipel va s'en trouver chamboulée. Inspiré de faits réels, ce texte aux accents ubuesques est unique.

Anaïs Hébrard est une auteure franco-suisse, professeure de théâtre. Elle est née à Strasbourg et débute à Paris comme marionnettiste et animatrice d’ateliers de théâtre. Installée depuis 1997 à Saint-Pierre et Miquelon, son travail s’inscrit dans la programmation artistique et pédagogique du Centre culturel et sportif Territorial à destination des jeunes. La pièce a été jouée au festival d’Avignon à l’été 2019 lors de la programmation dédiée au Théâtre d’Outre-Mer en Avignon (TOMA).

crédit photo : Mon autre France