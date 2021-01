Une étude invite les bibliothèques à se passer des enceintes connectées

Au rayon enceintes connectées, Amazon propose deux produits, Echo / Alexa, premier modèle, et Echo Dot, une version réduite. Tous deux ont fait leur entrée dans des bibliothèques américaines, publiques, scolaires ou universitaires, avec en perspective une facilité d'utilisation pour les personnes en situation de handicap ou qui rencontrent des difficultés pour écrire.

Mais les appareils viennent aussi soutenir le travail des bibliothécaires, en renseignant les usagers sur les collections et le moyen de trouver rapidement un titre recherché. Miriam E. Sweeney et Emma Davis, de l'université de l'Alabama, se sont toutefois interrogé des conséquences de ces usages sur la vie privée et les données des usagers.

Les enceintes connectées soulèvent en effet des inquiétudes : pour traiter les demandes de leurs utilisateurs, les appareils collectent un grand nombre de données, à commencer par l'empreinte vocale, mais aussi la localisation géographique, des statistiques d'utilisation... Et le fait que ces enceintes soient en permanence « à l'écoute » préoccupe également.

Pour nourrir leur étude, les deux chercheuses ont fait parvenir un questionnaire par mail à 1929 bibliothèques publiques et universitaires, à l'automne 2019, avec 31 questions posées. 86 établissements ont répondu au sondage.

Peu d'enceintes dans les établissements...

D'après les réponses reçues, les usages des enceintes connectées dans les bibliothèques ne sont pas encore outranciers : seules 6 réponses font état d'un tel appareil dans les murs de l'établissement : 3 évoquent Amazon Echo, 2 Google Home et une seule pour Apple Siri.

Dans la plupart des cas, les enceintes sont utilisées pour délivrer des informations de base sur l'établissement et les collections. Des applications tierces sont aussi chargées sur les appareils, comme OverDrive et Hoopla, pour assurer un service de prêt numérique plus simple d'accès aux usagers. Deux établissements proposent de leur côté le prêt d'enceintes connectées Amazon.

Les préoccupations concernant la vie privée interviennent rapidement : en utilisant des applications tierces d'enceintes connectées, et notamment d'Alexa, les usagers acceptent de nouvelles conditions d'utilisation. Un détail inconnu de 22 % des bibliothécaires ayant répondu au sondage, et connu de 29 % d'entre eux. Seulement 15 % des répondants ont indiqué que leur établissement informait les usagers des conditions d'utilisation des applications tierces.

Les deux chercheuses se sont également intéressées aux ressources des établissements relatives à la gestion de ses données : si 49 établissements ayant répondu proposent des cours, conférences ou formations sur les nouvelles technologies, seules 3 bibliothèques ont fait part d'un programme consacré spécialement à la protection des données vis-à-vis des enceintes connectées.

La protection de la vie privée en jeu

Les bibliothécaires eux-mêmes semblent assez au fait des questions relatives à la vie privée que pose l'usage des enceintes connectées : ils sont 52 % à admettre des préoccupations à cet égard. Ils s'inquiètent par exemple de la collecte et de l'usage des données, par les sociétés concernées, mais aussi par les agents de l'établissement, ou encore les autorités. Sans parler de potentiels hackers...

La veille permanente des enceintes connectées vient aussi renforcer la méfiance des bibliothécaires, et certains soulignent que « [c]es enceintes présentes et actives peuvent enregistrer les conversations des usagers, sans que ceux-ci ne soient informés ». L'absence de consentement et l'impossibilité d'intervenir sur les données enregistrées constituent alors des infractions à la vie privée en puissance.

Dans le cas du prêt d'une enceinte connectée aux usagers, les questions relatives à la conservation des données sont encore plus cruciales : dans ce cas précis, les usagers doivent être informés, et vivement incités, à déconnecter leur compte personnel de l'appareil et à effacer les données d'usage au moment du retour.

En conclusion, les auteures de l'étude sont formelles : dans l'état actuel des technologies, au vu du droit applicable et des besoins des bibliothèques, il serait souhaitable « d'opter pour une NON-adoption » de ces appareils. « Ceci ne représente pas une position technophobe. Au contraire, nous suggérons que les employés de bibliothèque pourraient jouer un rôle important en tant que défenseurs de la protection de la vie privée, ce qui comprend une évaluation critique du rôle des technologies émergentes dans leurs communautés, au nom de l'intérêt public », précisent-elles.

L'étude complète est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, Frerk Meyer, CC BY-SA 2.0

Tony Webster, CC BY 2.0