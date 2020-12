Les artistes-auteurs appellent le gouvernement à l'aide

Sans eux, demain, il n’y aura plus de films, plus de musique, plus de livres, plus d’œuvres picturales, photographiques ou plastiques, plus de design, plus de traductions d’œuvres étrangères. Pourtant, aujourd’hui, leur survie est menacée par les conséquences de la pandémie, et notre accès aux droits sociaux élémentaires est gravement perturbé par les dysfonctionnements persistants des services de l’Urssaf.

Ce sont 36 organisations d’auteurs qui signent un texte commun, demandant un prolongement des aides de l’État, mais également que le cas URSSAF soit définitivement réglé.

Leur texte est ici présenté dans son intégralité :

Nous, organisations et syndicats d’artistes-auteurs de tous métiers appelons collectivement les pouvoirs publics à prendre les dispositions nécessaires pour que des aides Covid prolongées en 2021, complémentaires, unifiées et équitables soient garanties aux artistes-auteurs. La crise sanitaire a économiquement affecté tous les artistes-auteurs. Nos professions, déjà précaires, sont aujourd’hui gravement menacées. Nous demandons que les aides de l’État soient prolongées et complétées jusqu’au retour à la normale, et qu’elles soient accessibles à tous de manière simple et équitable. Nous demandons également que la direction de la sécurité sociale considère comme prioritaire la résolution des dysfonctionnements et l’amélioration du portail Urssaf dédié aux artistes-auteurs. Il est aujourd’hui urgent que les moyens nécessaires soient affectés à ce nouveau portail et que les artistes-auteurs puissent bénéficier d’un service en ligne complet et pleinement opérationnel.

Liste des organisations signataires

ADABD – Association des auteurs de bandes dessinée

ADDOC – Association des cinéastes documentaristes

AGrAF – Auteurs groupés de l’animation française

AFD – Alliance France Design

AICA – Association internationale des critiques d’art

ATAA – Association des traducteurs adaptateurs de l’audiovisuel

ATLF – Association des traducteurs littéraires de France

CAAP – Comité pluridisciplinaire des artistes- auteurs

CEA – Association française des commissaires d’exposition

La Charte des illustrateurs jeunesse

CLAP – Comité de liaison et d’action pour la photographie

EAT – Écrivains associés de théâtre

EGBD – États généraux de la bande dessinée

GAM – Guilde des artistes de la musique

GARRD – Guilde des auteurs-réalisateurs de reportages et de documentaires

Groupe 25 Images

Guilde française des scénaristes

Ligue des auteurs professionnels

SAJ – Société des auteurs de jeux

SCA – Scénaristes de cinéma associés

SELF – Syndicat des écrivains de langue française

Séquence7 – association de scénaristes émergents

SGDL – Société des gens de lettres

SMC – Syndicat français des compositrices et des compositeurs de musique contemporaine

SMdA-CFDT – Solidarité maison des artistes

CFDT SNAA-FO – Syndicat national des artistes-auteurs

FO SNAC – Syndicat national des auteurs et des compositeurs

SNAP-CGT – Syndicat national des artistes plasticiens CGT

SNMS – Syndicat national des metteurs en scène

SNSP – Syndicat national des sculpteurs et plasticiens

SNP – Syndicat national des photographes

SRF – Société des réalisateurs de films

STAA – Syndicat des travailleurs artistes-auteurs

UCMF – Union des compositeurs de musique de films

UNAC – Union nationale des auteurs et compositeurs

UNPI – Union nationale des peintres illustrateurs