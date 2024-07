Defenders. Plus aucune règle : aux limites de la création 

À ce titre, dans le numéro 57 de la revue Bifrost, on pourra découvrir le texte dans une traduction d’Olivier Rey, nettement plus appréciée que la précédente par Michel Deutsch en 1987.

Ce qui amène à Defenders, album hybride, réunissant deux grandes aventures entre lesquelles s’intègrent plusieurs petites saynètes, reprenant des publications de Marvel Comics, en 1939 — avec notamment l’arrivée du Voleur Masqué.

Le premier récit excelle dans cette aventure où ledit larron embarque le Dr Strange dans une aventure — avec à leurs côtés le Silver Surfer, La Harpie rouge et Nuage — une nébuleuse intelligente. Ils voyageront à travers les six Cosmos, des plans multiversaux qui ont figuré les étapes de la création cosmonique — à commencer par le Sixième, où ils croiseront Taaia, mère ni plus ni moins que du futur Galactus. Eh oui, même les pires super vilains ont une maman…

La seconde tourne autour de Loki — qui sera une femme durant toute l’aventure — et de Blue Marvel, professeur de physique, mais également réacteur d’antimatière. Là encore, tout débutera avec un message du Dr Strange, obligeant le scientifique à constituer son équipe de Defenders. Et les rencontres ne manquent pas non plus de piquant : la traversée du temps et de l’espace a toujours ses petits revers.

Le tout avec une mise en abyme particulièrement savoureuse quand les héros se dirigeront vers la porte Ultime, celle de la divinité elle-même : La Porte vers La Maison des Idées – qui est le surnom de Marvel... Et soudainement, toute l’histoire bascule dans une approche métaphysique où la création de comics est sollicitée pour répondre aux plus impératifs des super héros.

Un régal absolu, une délicieuse complexité allant jusqu’à interroger les origines mêmes de toute histoire. Avec une finesse et une intelligence narrative peu communes. Foncez. Et comme toujours, un extrait de l'album est proposé en fin d'article.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0