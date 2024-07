Le quartier de Brooklyn, une histoire de filiation

À l'est de Manhattan, les gratte-ciel cèdent la place aux usines, entrepôts et HLM de Brooklyn. Dans ce quartier populaire, Audrey, une grand-mère, risque d'être expulsée de son appartement. Key, sa fille, soutient les femmes en situation précaire, tandis que Colly, le petit-fils adolescent, oscille entre tendresse et rejet envers sa communauté.

Après la mort de Key, Colly cherche à reconstituer l'histoire de sa mère – ses amours et ses rêves de jeunesse – afin de se réconcilier avec son passé et de comprendre l'empathie dévorante qui le hante comme un fantôme.

Au-delà des liens du sang et de leur attachement à la légendaire ville de New York, un don unique unit ces trois générations d'Afro-Américains, pour qui les disparus – voisins, ancêtres ou simples inconnus – ne sont jamais loin. Aux côtés de cette famille, ils incarnent une mythologie moderne, singulière et vibrante.

Tyriek White, né à Brooklyn, est musicien et éducateur spécialisé. Il a été nommé parmi les cinq jeunes talents du National Book Award. Les Fantômes de Brooklyn est son premier roman.



