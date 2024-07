Tendre est le macho

Les Éditions des femmes, qui s’efforcent de présenter au public des voix et des histoires féminines fortes, nous offrent ici un récit fait de la douceur et de la cruauté masculine, autant que de la puissance et de la sensibilité féminine.

Fio Jasmin est un enfant blessé : à cause de sa couleur peau, il s’est vu refuser le rôle du prince dans la pièce de théâtre de son école. Devenu aide-machiniste pour une compagnie ferroviaire, Fio compense son traumatisme originel par une apparence dure et détachée, suivant le précepte de son père, selon lequel « le mâle n’a rien à perdre », et par les innombrables conquêtes collectionnées le long des chemins de fer qui l’emmènent de village en village.

La séduction est un jeu de garçon pour Fio Jasmin : il piste la femme la plus intéressante à conquérir, la conquiert en se montrant froid et dur autant que tendre et audacieux, et repart comme il était arrivé, en locomotive, vers d’autres horizons et d’autres femmes.

Peu importe les sentiments qui ont pu être développés, ou même les enfants qui y ont été conçus, ces relations semblent laisser Fio relativement de marbre, elles ne posent jamais la moindre pierre à l’édifice nécessaire pour remplir son cœur de garçon blessé.

Un vagabond des coeurs et des corps

Il traverse sa propre vie de la même manière qu’il traverse celle des femmes qu’il rencontre : comme un fantôme fait de chair, comme une vague qui glisse sur les peaux sans jamais se laisser casser par un banc de sable.

Il n’a pas pu être prince sur les planches, il le sera dans le coeur et le corps de plus grand nombre de femmes qu’il pourra. Un travail de conquête napoléonien qui implique de ne jamais trop s’attacher, de ne pas se retourner, ne pas s’ouvrir à l’autre qui pourtant lui donne son corps.

Seule Pérola Maria, son épouse, a le privilège de la stabilité de Fio Jasmin, qu’elle paye du lourd prix de ses infidélités inlassablement répétées. Difficile pour elle de faire semblant de ne rien en savoir, pourtant elle s’affirme heureuse. Et peut-être l’est-elle, avec sa posture droite de mère de famille qui trouve son bonheur dans le fait de mettre des enfants au monde et de s’en occuper. Pérola Maria, comme toutes les femmes de ce roman, reste honorable malgré tout.

Toutes les conquêtes de Fio Jasmin sont différentes, c’est certainement ce qui le motive à les conquérir une par une, mais toutes ont pour trait commun la dignité avec laquelle elles acceptent le passage de cet homme dans leur vie, et c’est sûrement cette dignité qui les rend si séduisantes aux yeux de Fio.

Chacune d’elles saisit ce qu’elle peut de l’homme, lui prend ce qu’il veut bien lui donner, apprécie sa présence dans leur existence, aussi abstraite ou furtive qu’elle puisse être. Et, si certaines se battent — non sans succès — pour en obtenir un peu plus, c’est avec la droiture de ceux qui savent que la défaite ne mènera jamais au déshonneur.

Si bien qu’à la fin on ne sait pas bien dire si le charme du livre tient dans cette fragilité dissimulé sous la masculinité qu’affiche Fio Jasmin, ou dans les portraits de toutes ces femmes, qui semblaient pourtant ne servir que de prétexte pour raconter la vie de l’homme qu’elles ont aimé.

L'amour de l'amour

Car chaque petite histoire est l’occasion pour Conceição Evaristo de tirer patiemment le fil de leurs existences. Qu’elles souffrent de solitude ou qu’elles soient fièrement solitaires, faibles ou fortes, résolument modernes ou bien attachées aux schémas familiaux traditionnels, chaque femme est traitée avec le même respect et la même affection par l’autrice, dans une sororité qui englobe tous les particularismes.

Quant à Fio, après avoir été portraitisé pendant les trois quarts du roman comme un infidèle qui, dans son détachement, garde une certaine authenticité nous retenant de le condamner complètement, il apparaît, sur les derniers chapitres, beaucoup plus sentimental. Il finit même par pleurer : la carapace casse, la lumière y entre enfin pour faire apparaître le petit enfant blessé qui s’y cachait. Cette faiblesse-là, c’est finalement ce qui fait la singularité de Fio, même si, des décennies durant, elle s’exprimait par une masculinité surcompensatrice aussi belle que cruelle.

Concernant l'écriture, on pourrait regretter un manque d'ambition dans la description des relations charnelles : « l’écriture me laisse dans un profond état de désespoir, vu que les mots ne captent pas tout ce que dit le corps », dit Conceiçao Evaristo en prologue de ce roman. Mais ce défaut est facilement compensé par la finesse avec laquelle sont abordés les sentiments qui traversent les personnages.

Conceição Evaristo offre ainsi un récit tendre et charmant, qui aborde l’amour dans ce qu’il a de cru et de tendre, la beauté avec laquelle il colore les instants où il est vécu, la douleur qui habite ceux où il manque. Le tout sans jamais verser dans un sentimentalisme excessif, ni minimiser la place qu’il occupe dans la vie de chacun.