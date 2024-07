Le meilleur ami des grandes vacances !

Céleste est une licorne pas comme les autres ! Elle ne veut pas être gracieuse et poète. Très peu pour elle. Elle préfère l’aventure. Mais un jour elle rencontre un enfant… mais un enfant ça n’existe pas ! Comment faire pour s’en débarrasser et le renvoyer chez lui ? Céleste va déborder d’imagination, faites lui confiance. Un beau roman d’amitié, bourré de blagues et où le monde normal se trouve du côté imaginaire ! Dépaysant ! - Scrineo

Céleste est une jeune licorne qui vit dans une forêt imaginaire où chaque arbre abrite des créatures fantastiques. Mais alors que sa journée semblait ordinaire, Céleste voit... un enfant du monde réel ? Gabriel, que seule elle peut voir. Il pose mille questions, irrite Céleste, mais suscite tout de même sa curiosité. Ensemble, ils doivent naviguer dans un monde plein de créatures magiques et de dangers cachés, pour découvrir pourquoi Gabriel est là et comment il peut retourner chez lui.

L’amitié entre Céleste et Gabriel est centrale et illustre comment deux êtres de mondes différents peuvent se comprendre et s’entraider. Céleste doit affronter ses peurs et des situations dangereuses pour aider Gabriel.

Malgré son statut de créature fantastique, elle doit faire face à des défis humains comme l’acceptation de soi et le besoin de prouver sa valeur. Gabriel, l’enfant humain, curieux et intrépide, apporte une perspective extérieure à l’univers de Céleste.

Julien Hervieux a une écriture fluide et des mots pleins de magie et de fantastique. Les dialogues sont vifs et souvent teintés d’humour, rendant les interactions entre les personnages particulièrement dynamiques.

Céleste et son ami (pas) imaginaire est un roman captivant qui, grâce à une écriture soignée et des thématiques universelles, sait séduire les jeunes lecteurs et les transporter dans un univers où l’amitié et le courage sont les clés pour surmonter les obstacles.