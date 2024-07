La maison, nichée en bordure de forêt, fut le théâtre d'une enfance isolée pour les deux frères, élevés sans mère par un père strict et peu communicatif. La forêt représentait leur royaume, la rivière leur compagne, les arbres leur sanctuaire, jusqu'à ce que la vie scolaire et sociale leur soit imposée, une transition à laquelle ils ne se sont jamais pleinement adaptés.

Le décès de Jérémie, survenu alors qu'il tentait de défendre ce territoire préservé, a fait l'objet d'une enquête conclue par un non-lieu, ajoutant à la douleur de la perte. En revenant sur les lieux de son enfance, Noé revisite son passé, réveille les souvenirs, exprime son chagrin et surtout sa colère, dans un récit qui est à la fois un apprentissage et une quête d'émancipation, marqué par les absences qui façonnent une personne.

Ce roman, qui explore les relations complexes entre un père et son fils et l'arrachement douloureux à l'enfance, se distingue par son lyrisme et sa prose poétique.

Les éditions Denoël nous en proposent les premières pages en avant-premières :

Alexandre Lenot, né en 1976 aux États-Unis d’un père français et d’une mère égyptienne, vit à Paris mais s'échappe fréquemment dans le Cantal. Refusant de choisir entre les genres littéraires, il oscille entre roman et poésie, fiction et documentaire.

Ses goûts musicaux variés incluent Fela Kuti et Leonard Cohen. Son premier roman, Écorces vives, publié chez Actes Sud en 2018, a remporté le prix Première de la RTBF. Cette vieille chanson qui brûle est son second roman.

