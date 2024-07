Le directeur, brillant et charismatique, dirige une équipe de jeunes cadres ambitieux dans une ambiance savamment équilibrée entre émulation et convivialité. Après des études en sciences politiques et en histoire de l’art, Gabrielle a le sentiment d’avoir décroché l’emploi de ses rêves.

Cependant, un jour, une collègue avec qui elle s’était liée d’amitié cesse de venir au bureau et ne répond plus aux messages ni aux appels. Les ressources humaines souhaitent s’entretenir avec Gabrielle et lui poser des questions. Que s’est-il passé que personne n’a remarqué ? Ou bien, chacun aurait-il été témoin de quelque chose sans en saisir l’importance ? Gabrielle se perd dans ses conjectures et ses émotions. Les réponses lui échappent, mais les œuvres d’art qu’elle côtoie l’inspirent, la guident et la consolent. Peut-être trouvera-t-elle également du réconfort auprès d’une conservatrice étrangère de trente ans son aînée, à laquelle elle aspire à ressembler un jour.

Ce premier roman, construit avec la précision et la grâce d’un château de cartes, convoque images et symboles, peintures et légendes pour évoquer les rapports de pouvoir dans le monde du travail et leur insidieuse invasion mentale. En fin de compte, la réalité n’existe peut-être pas, mais la vérité réside dans l’art.

Les éditions Denoël nous en proposent les premières pages en avant-premières :

Née en 1988, Charlotte Augusta vit à Paris. Elle a résidé en Chine, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle travaille dans le monde de l’art et enseigne à Sciences Po Paris. Les Œuvres intérieures est son premier roman.

