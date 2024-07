Toute malédiction a besoin de s'exercer (sinon, à quoi bon ?)

Il n’est pas encore tranché que l’argent fasse le bonheur (ou alors celui des autres, dirait Grégoire Delacourt), une vieille coutume écossaise consiste à déposer dans la main d’un nouveau-né une pièce — gage de prospérité et de grande richesse. Et que ce soit en Chine ou en Grande-Bretagne, on prête aux pièces en argent des vertus de porte-bonheur.

Manifestement, ces traditions n’ont pas séduit le scénariste Michael Walsh qui leur a préféré une réécriture version bien sombre : The Silver Coin (trad. Jean-Marc Lainé) est publié chez Huginn & Muninn, en deux tomes de purs récits horrifiques. Et pour le coup, Michael n’y va pas avec le dos de la cuillère — en argent ou non.

Deux tomes, mais deux approches narratives bien distinctes, avec cette pièce maudite en guise de fil conducteur. Si le premier opus explore différentes époques, donc autant d’histoires multipliant oppression, violence et massacres, dans une ambiance que décline le (fameux) florilège de dessinateurs réunis.

Extrêmement réussi, ce diptyque baigne constamment dans l’horreur, à travers des grands classiques — camps de jeunes filles près d’un lieu où s’est déroulé un massacre, sorcières brûlées vives, ou quasi, préadolescents qui jouent jusqu’à la mort sur des bornes d’arcade… la liste est longue, mais fascinante.

Choquant, angoissant, gore au besoin et sans aucun complexe, The Silver Coin est un parfait croisement entre les contes horrifiques traditionnels — type Esprits des Morts de Poe, illustré par Richard Corben — où le sérieux ne manque pas son rôle. Oubliez les Crypte Show, ici, et renouez avec le génie en noir et blanc des dessins d’Alex Toth, mais avec des récits nettement plus prenants. Après tout, Toth dessinait ce qu’on lui soumettait de scénarios…

Reste que le grand talent de cette pièce en argent tient à ce qu’elle aborde des thèmes universels sous l’angle de l’horreur. La cupidité, la vengeance, la folie et la désillusion sont autant de motifs explorés avec une profondeur psychologique rare dans le monde des comics. Ces histoires, bien que fictives, résonnent avec des préoccupations contemporaines, rendant leur impact d’autant plus puissant.

La pièce d'argent, à la fois symbole et vecteur de malédictions, hante les esprits bien après la lecture, témoignant de la maîtrise narrative et artistique de son auteur. Une lecture intense – avec des extraits des deux tomes proposés en fin d'article.