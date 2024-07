Le Prix Goncourt 2012 Jérôme Ferrari est de retour  

Cet événement tragique devient le point de départ d’une exploration des vies des protagonistes par le narrateur, qui dessine avec un humour acerbe les contours d'une dynastie de médiocres, gangrénée par une violence érigée en vertu. Jérôme Ferrari, avec une langue vibrante et aux accents corrosifs, revisite un de ses thèmes de prédilection : la violence.

Les idées de roman ont parfois la fâcheuse habitude de se présenter d’abord de manière trop théorique et abstraite pour être immédiatement fécondes. Il y a quelques années, j’ai formé le projet d’écrire sur les différents aspects que peut prendre l’altérité, plus préci­sément dans notre relation à ce qui nous est étranger. Nord Sentinelle, dont l’histoire se déroule sur fond de tourisme de masse, est donc conçu comme l’ouverture d’un triptyque dont les deux prochains volets traiteront de l’exploration, autour de la figure du capitaine Richard Francis Burton, et de l’expatriation – puisque, comme chacun sait, les Européens aisés, dont je suis, ne s’abaissent pas à immigrer. Si le tourisme apparaît effectivement comme un thème abstrait, ses effets, en revanche, ne le sont pas en ce qu’il transforme intimement aussi bien ceux qui le pratiquent que ceux qui, pour le meilleur et pour le pire, en vivent. – Jérôme Ferrari

Il entame une réflexion profonde et nourrie sur les liens entre exploration, colonisation et tourisme. L'auteur expose comment, dès le premier pas posé sur le rivage, la terre et le cœur des hommes sont corrompus.

Le roman se déploie sur un fil tragi-comique, offrant une critique sociale incisive et une analyse des dynamiques de pouvoir et de violence, tout en mettant en lumière les failles et les contradictions de ses personnages. Ferrari interroge ainsi les implications de l’histoire et de la mémoire collective, et la manière dont elles façonnent les individus et les sociétés.

Les éditions Actes Sud nous en offrent les premières pages en avant-première :

Né à Paris en 1968, Jérôme Ferrari enseigne la philo­sophie en Corse. Il a reçu le prix Goncourt en 2012 pour Le Sermon sur la chute de Rome. Toute son œuvre est publiée aux éditions Actes Sud. Son précédent roman, À son image, a reçu le prix Le Monde 2018 et le prix Méditerranée la même année.

Le narrateur de ce roman n’aime pas les touristes. Il ne les aime pas au point de juger fort raisonnable la politique des insulaires de North Sentinel, laquelle consiste à massacrer systématiquement tous les voyageurs qui s’aventurent sur leurs rivages. On peut imaginer que cette détestation se nourrit de rancœurs plus douloureusement personnelles – un amour tenace et inavoué, l’ambivalence d’amitiés pleines d’un mépris jaloux, l’impossibilité définitive d’être autre chose que soi-même. Si j’espère que l’unité du texte ne fera pas de doute aux yeux du lecteur, j’aimerais aussi qu’il puisse être lu comme un recueil de ces contes auxquels il emprunte leur ton et leurs tournures narratives, contes où le merveilleux peut toujours naître du quotidien le plus banal au point qu’il faille s’attendre, en effleurant la plus insignifiante des lampes, à voir surgir un très-puissant Djinn. – Jérôme Ferrari

