Muriel Barbery : l'écrivain Thomas Helder est mort

Parmi eux, Margaux Chanet, sœur de Jean et architecte renommée, qui avait disparu sans explication des années auparavant et restée absente jusqu'à ce soir de deuil.

Au cours de cette soirée d'adieux, Muriel Barbery explore les enjeux de l'amitié comme une conversation qui transcende le temps et les frontières.

En commençant à écrire, je n’avais qu’une ligne de trame : une nuit, au cours d’une conversation qui s’apparente à un étrange duel, une femme s’affronte au souvenir d’un événement majeur de son existence. Je savais aussi que j’écrirais à l’ombre d’un texte que je fréquente et qui me fascine depuis longtemps, l’une des plus célèbres nouvelles de Joyce intitulée The Dead. Je savais encore quelle forme je voulais donner au roman : la plus tenue possible, âpre, tendue, transparente. Ainsi est née l’histoire de Thomas Helder, écrivain néerlandais emporté dans la fleur de l’âge, qu’on enterre dans un village de l’Aubrac, berceau de sa famille maternelle.

– Muriel Barbery