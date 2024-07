Traitres, vendus, délateurs : ces salops historiques

Pas de grands destins héroïques ni de belles stratégies, mais plutôt des personnages perfides ! Les traîtres sont nombreux, qu'ils soient des hommes de l'ombre ou des brutes affichées, Philippe Valode sait les identifier et les dépeindre avec un certain plaisir.

Si la trahison de Judas ou de Laval est bien connue et si l'opportunisme de Talleyrand est entré dans l'histoire, vous serez peut-être surpris par le double jeu de La Fayette, la duplicité d'Henri IV ou de Vercingétorix ! « De notre sélection de grands traîtres de l’Histoire, nous avons tenté d’extraire plusieurs typologies. Car tous ces traîtres ne sont pas coupables de la même façon. Tous n’ont pas les mêmes ressorts, tous ne sont pas illégitimes », explique l’auteur.

« Certains peuvent être même considérés comme des héros, alors que d’autres n’ont trahi qu’en réponse à la violence d’une première forfaiture commise à leur endroit. » Cinq catégories de traîtres se dégagent : ceux qui ont trahi pour rester fidèles à leur idéal (comme Socrate, Brutus, von Stauffenberg), ceux qui ont trahi par intérêt et ambition (comme Étienne Marcel, Jean sans Peur, Talleyrand, Darlan, Laval), ceux qui ont trahi par vengeance (comme Ganelon, le Grand Condé, le général de Bourmont), ceux qui ont trahi par lâcheté (comme Louis XVI, Ney, Marmont, Bazaine), et enfin, les traîtres par devoir (comme Henri IV et Dreyfus).

Et Philippe Valode de préciser : « À dire vrai, beaucoup de ces traîtres n’ont rien d’antipathique. Certains sont si obstinés et sincères dans leur vilenie qu’on en viendrait presque à oublier leurs forfaits. Et la trahison peut parfois n’être que le courage des lâches. Notre souci a été de rétablir la vérité de ces personnages à partir des travaux les plus récents de la science historique, rejetant tout parti pris qui rendrait notre texte méprisable. »

Philippe Valode est historien et auteur de plusieurs ouvrages aux éditions de l'Opportun dont Les Mensonges les plus incroyables de l'Histoire et L'Histoire de France en 131 questions...

Illustration : La Cène, par Pierre-Paul Rubens, 1632 (Pinacothèque de Brera à Milan) - Judas au premier plan