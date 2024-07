Secrets et inspiration retrouvée dans Nos Vendredis

Rentreelitteraire2024 — D'après certains spécialistes, les pays disposant de vastes espaces inhabités sont plus susceptibles de devenir des refuges pour les criminels, car ces derniers peuvent échapper plus facilement à la vigilance des forces de l'ordre... Un roman à l'ambiance à la croisée d'Into the wild et d'un slasher pour adolescents, tout en abordant des thèmes résolument anti-coloniaux et anti-racistes.