Bientôt un biopic sur Elon Musk, tiré du livre de Walter Isaacson

Déjà, sa précédente biographie de Steve Jobs avait reçu son adaptation au cinéma, avec Michael Fassbender dans le rôle de l'entrepreneur aussi génial que difficile. C'était Universal qui avait porté ce projet en 2015.

L'histoire d'Elon Musk, dévoile les aspects les plus intimes de la vie de l'un des innovateurs les plus captivants et controversés de notre époque. En tant que visionnaire qui a défié les conventions, Musk a été un pionnier dans des domaines aussi variés que l'automobile électrique, l'exploration spatiale privée et l'intelligence artificielle. Et, fait notable, il a également acquis Twitter. Musk a connu une enfance difficile en Afrique du Sud, marquée par des violences physiques sévères de la part de ses camarades, culminant dans un incident où il a été poussé d'un escalier et sévèrement battu, le laissant hospitalisé pendant une semaine. Cependant, les abus émotionnels subis de la part de son père, un ingénieur corrompu mais charismatique, ont laissé des cicatrices encore plus profondes. Malgré ces épreuves, Musk s'est forgé une résilience hors du commun, développant une haute tolérance au risque, une attirance pour le scandale, un sens messianique de sa mission et une détermination parfois impitoyable. En 2022, après une année remarquable marquée par le lancement de 31 satellites par SpaceX, la vente d'un million de véhicules Tesla, et l'atteinte du statut d'homme le plus riche du monde, Musk reconnaît ses tendances à semer la discorde. Parallèlement, il effectue un achat secret d'actions de Twitter, prenant le contrôle de ce qu'il considère comme un outil de revanche contre les violences de son enfance. L'auteur, Walter Isaacson, a passé deux ans à suivre Musk de près, assistant à ses réunions, visitant ses usines et l'interviewant pendant des heures, ainsi que sa famille, ses amis, ses collègues et ses rivaux. Le résultat est une biographie fascinante, jalonnée d'anecdotes extraordinaires entre désastres et triomphes, soulevant une question clé : les démons qui motivent Musk sont-ils également les catalyseurs de son génie innovant ?

Selon Variety, la lutte pour acquérir les droits du livre de Walter Isaacson sur Elon Musk a été rude, et c'est donc A24 qui a remporté cette compétition. Pour réaliser cette adaptation de la vie du fondateur de Tesla et SpaceX, la société de production a choisi Darren Aronofsky, qui a déjà collaboré avec A24 pour son dernier long-métrage, The Whale, avec Brendan Fraser dans le rôle principal.

Le travail de Darren Aronofsky depuis son premier long-métrage, Pi, sorti en 1998 et Prix de la mise en scène au festival du film Sundance, se caractérise par son audace, explorant les thèmes de la passion, du désespoir et de la quête obsessionnelle. Des films comme Requiem for a Dream ou Black Swan illustrent son penchant pour les récits intenses et psychologiquement complexes, souvent ancrés dans une réalité troublante.

Pour le moment, aucune date de tournage n'a été révélee, ni de noms de la distribution, et encore moins de date de sortie en salle.

Docteur Elon et Mister Musk

Le Sud-africain Elon Musk a commencé son parcours entrepreneurial avec Zip2, une entreprise de logiciels, avant de co-fonder X.com, qui est devenu plus tard PayPal, une des principales plateformes de paiement en ligne. Il est surtout connu pour avoir fondé SpaceX en 2002, avec l'ambition de révolutionner l'industrie spatiale et de rendre possible la vie humaine sur Mars. Musk a également joué un rôle crucial dans le développement de Tesla, Inc., une entreprise qui a grandement influencé l'industrie automobile avec ses voitures électriques innovantes. Il a occupé le poste de président de l'entreprise jusqu'en 2018.

En plus de SpaceX et Tesla, Musk a lancé ou est impliqué dans plusieurs autres projets de grande envergure. Il a proposé l'idée du système de transport Hyperloop et a fondé Neuralink et The Boring Company. En 2021, il fait une entrée remarquable dans l'industrie des médias sociaux en achetant Twitter pour 44 milliards $, renommant la plateforme en X. Une prise de contrôle marquée par des décisions controversées, telles que d'importants licenciements et des modifications de la politique de vérification des utilisateurs, entraînant des réactions polarisées.

Adoré par certains pour son approche clivante et ses visions futuristes, honni par d'autres pour toutes ses controverses, Elon Musk est actuellement l'une des figures les plus influentes du monde technologique, avec une fortune estimée à plus de 200 milliards $, le plaçant parmi les personnes les plus riches du monde selon Bloomberg et Forbes.

À LIRE - Un dessin érotique de Manara détourné par un milliardaire : ça sent le Musk

Walter Isaacson, reconnu pour ses biographies renommées de personnalités telles que Jennifer Doudna, Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin et Albert Einstein, est également un professeur d'histoire à l'Université Tulane. Sa carrière professionnelle est marquée par des postes de direction importants, ayant servi en tant que PDG de l'ASPEN Institute, président de CNN, et rédacteur en chef de Time.

En 2020, il a été honoré par la National Humanities Medal, soulignant sa contribution significative dans le domaine des sciences humaines.

En France, la biographie de Musk par Isaacson a été publiée par les éditions Fayard, dans une traduction de Johan-Frédérik Hel-Guedj et Pierre Reignier. L'ouvrage, paru en septembre 2023, s'est écoulé à un peu plus de 11.000 exemplaires.

Crédits photo : The Royal Society (CC BY-SA 3.0)