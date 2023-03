Tintin de A à Z

Patrice Leconte On connait l'admiration que le réalisateur des " Bronzés " et de " Maigret " porte à l'oeuvre d'Hergé... au point d'espérer adapter au cinéma " Les Bijoux de la Castafiore ". Il n'a pas hésité à répondre à la sollicitation d'écrire son abécédaire très personnel des Aventures de Tintin. Patrice Leconte ne se présente pas comme un tintinophile expert, mais comme un amoureux absolu des histoires créées par Hergé. Pas question d'être exhaustif. Les partis pris sont souhaités, ils sont assumés. Et le plaisir d'écrire est bien là, d'autant que l'humour en est la trame ! Bien sûr à la lettre " c " on trouvera casting et cinéma. Mais on sera surpris de trouver économie, ophicléides, Isidore Lagopède ou xilophages ! Contrairement à la pesanteur des gros dictionnaires, la formule plus légère et très illustrée de l'abécédaire permet de s'adresser à un large public.