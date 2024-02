Netflix sort une nouvelle adaptation du Salaire de la peur

Le synopsis proposé par Netflix est simple : pour éviter une explosion potentiellement catastrophique, une équipe clandestine a 24 heures pour transporter deux véhicules remplis de nitroglycérine à travers un désert truffé de périls.



Le roman de Georges Arnaud, publié en 1949, a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. En 1953, une première adaptation, dirigée par Henri-Georges Clouzot et portée par Yves Montand, Charles Vanel, Folco Lulli et Peter Van Eyck, remporte la Palme d'Or à Cannes et et l'Ours d'Or à Berlin.

William Friedkin, réalisateur oscarisé de French Connection ou L'Exorciste, fit sa propre version de l'histoire avec Le Convoi de la peur. Le film, sorti une semaine après le premier Star Wars, souffre de la comparaison avec l'oeuvre de George Lucas, et est un échec commercial. Il deviendra tout de même un film culte pour les cinéphiles avertis.

Julien Leclercq, réalisateur du remake porté aujourd'hui par Netflix, avait donc fort à faire pour être à la hauteur de ses illustres prédécesseurs. Il est épaulé par un quatuor d'acteurs en vue : Franck Gastambide, Fianso, Ana Girardot et Alban Lenoir.

Sortie prévue le 29 mars 2024 sur la plateforme.

Crédits photo : Netflix