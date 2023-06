Les abricots du Donbas. Édition bilingue français-ukrainien

Ce recueil de 47 poèmes s'intitule Les Abricots du Donbas car, là où s'arrêtent les abricotiers, commence la Russie. Née et élevée dans une petite ville minière de l'Est industriel de l'Ukraine, Luba Yakymtchouk a perdu sa maison familiale en 2014 lorsque la région a été occupée par des séparatistes soutenus par la Russie. Fruits d'expériences émotionnelles très complexes, ses poèmes s'étendent du désir érotique dans une ville déchirée par la guerre à l'imitation de babillages enfantins pour décrire les outils du combat militaire, vus comme des jouets. Luba Yakymtchouk fait preuve d'espièglerie face à la catastrophe et signe ainsi sa singularité artistique, évoquant l'héritage des futuristes ukrainiens des années 1920. Une langue dénuée de tout pathos, authentique et intime pour transcrire le quotidien de tout un peuple en résistance à travers la poésie d'une femme. " Avec la famille on partage la table et tombes/Avec l'ennemi ; seulement les tombes/Que vienne à moi un tel prétendant/Partager avec moi une tombe/Me dire : Je suis plus grand que toi/Je suis plus dur que toi/Je suis plus fort que toi/Couteau après couteau se plante dans le ventre et plus bas/Lame contre lame/Sa pression est plus pressante/Mais/Il est plus petit que nous/Il est plus faible que nous/Car de lame, il n'a qu'une seule/Et nous sur la table, beaucoup. L.Y. "