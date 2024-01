États-Unis : pour sa promo, un auteur réclame des vidéos TikTok “osées

Organisé autour de la vidéo, le réseau social TikTok n'en est pas moins devenu un refuge de choix pour l'écrit. Utilisateurs et influenceurs y partagent leurs lectures, et les succès de la romance, de la dark fantasy ou de titres moins connus comme Le Chant d'Achille de Madeline Miller ou Cain’s Jawbone d’Edward Powys Mathers lui sont tributaires.

Les éditeurs ont investi ce nouveau terrain de promotion, en créant leurs comptes, bien entendu, mais aussi en développant des fonctionnalités particulières ou en sponsorisant certains contenus, à des fins publicitaires. L'auteur américain J.D. Barker a pris les devants, d'une manière plutôt cavalière...

« Ce livre est osé ! »

Depuis plus d'une dizaine d'années, J.D. Barker signe des ouvrages classés dans les catégories thriller, horreur, voire fantastique, avec un certain succès. En France, plusieurs de ses titres ont été traduits, dont Dracula — Les origines (avec Dacre Stoker, traduit par Eric Betsch, Le Livre de Poche) et Le quatrième singe (traduit par Evelyne Châtelain et Caroline Comacle, City Poche).

Barker est bien au fait des potentialités des réseaux sociaux pour la promotion des ouvrages : il a ainsi cofondé Best of BookTok, une agence de communication spécialisée dans les opérations menées avec des TikTokers. Et c'est assez logiquement qu'il a mobilisé ce réseau pour la mise en avant de son prochain livre, Behind a Closed Door, dont la parution est prévue pour le mois de mai 2024.

#[pub-1]

Principale accroche pour retenir l'attention des lecteurs et lectrices, mais, avant tout, des influenceurs : un « thriller sombre, chargé d'éléments sexuels ». Et le reste du message ne s'embarrassait pas de détours : « J.D. Barker est de retour avec son meilleur roman à ce jour, et il veut vous payer pour sa promotion ! »

Jusque là, rien que du très commun : les éditeurs, comme d'autres sociétés, rémunèrent désormais des utilisateurs de réseaux sociaux pour qu'ils mettent en avant tel ou tel titre, en fonction de l'ampleur de leur communauté. La proposition de Barker avançait une gratification de 100 à 2400 $ ou plus, selon l'audience, mais insistait sur l'aspect licencieux du titre, qu'il fallait valoriser dans les contenus créés.

Barker et l'agence Best of BookTok avaient quelques suggestions pour des vidéos à diffuser : « un panoramique sur votre corps dénudé, avec le livre pour masquer les parties intimes », une vidéo « qui s'arrête sur un élément très osé » ou encore « le récit de l'endroit le plus incongru où vous l'avez fait ».

La nausée

Les propositions pas vraiment subtiles de Barker et son agence étaient par ailleurs accompagnées de conditions tout aussi dérangeantes : l'auteur « examinera en personne chacune des vidéos afin de les valider (déclenchant ainsi le paiement) ou de suggérer des modifications pour les améliorer ».

Le 23 janvier dernier, le message est envoyé à plusieurs comptes TikTok, la grande majorité d'entre eux gérés par des jeunes femmes. Très vite, les propos de l'email circulent sur le réseau, mais pas vraiment de la manière espérée par l'auteur : « Je viens de recevoir le message très prédateur d'un auteur qui me sollicite pour promouvoir son livre », explique l'une d'elles. « C'est une manière de faire très flippante et je suis absolument dégoûtée. »

Observant l'échec de sa campagne, J.D. Barker s'est fendu d'un nouvel email, assurant aux destinataires que celui concernant les vidéos sponsorisées découlait d'une « erreur d'envoi », qu'il attribuait à « une société de communication ».

À LIRE - TikTok nocif pour la santé mentale : qu'importe, si ça vend des livres ?

Interrogé par Publishers Weekly, l'auteur a réitéré ses justifications : « Je regrette profondément et m'excuse pour les dégâts causés. J'ai un profond respect pour les auteurs, les textes et ceux et celles qui les font vivre, et j'ai conscience de vous avoir tous déçu. »

La mésaventure de Barker, comme le souligne une TikTokeuse, aura peut-être la vertu de porter quelques enseignements : « Ne faites pas comme ce type. »

Photographie : illustration, Solen Feyissa, CC BY-SA 2.0