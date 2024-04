Maryse Condé et le “douloureux apprentissage de la liberté

France 5 bouleverse sa programmation de fin de semaine, pour rendre un hommage appuyé à une grande dame des lettres francophones, Maryse Condé. Née le 11 février 1934 à Pointe-à-Pitre, elle a consacré sa vie à explorer, au travers d'une trentaine ouvrages, des thèmes aussi variés que l'Afrique, l'esclavage, et les identités noires multiples.

Elle s'est éteinte à 90 ans, dans la nuit du 1er au 2 avril 2024, à l'hôpital d'Apt dans le Vaucluse. Dans les dernières années de sa vie, elle avait choisi de vivre à Gordes, un village du Vaucluse, alors qu'elle souffrait d'une maladie neurodégénérative.

Son dernier livre publié est L'évangile du nouveau monde, paru en 2021 aux éditions Buchet-Chastel.

Ce dimanche 7 avril à 14h40, la chaine France 5 diffusera le documentaire réalisé par Stéphane Correa, conçu comme un voyage dans la carrière et l'héritage de Maryse Condé. Un voyage initiatique, d'abord, celui « d’une jeune Guadeloupéenne qui parcourt les Antilles, l’Europe, l’Afrique, à la recherche d’elle-même et qui, emportée par le vent de l’histoire, fait le douloureux apprentissage de la liberté ».

Mais aussi le parcours d'une femme, de Pointe-à-Pitre à Conakry, en passant par Paris, Cotonou et Dakar, qui se réinvente en autrice, en héroïne de romans aussi, parfois provocatrice, qui lutte pour l'indépendance. Enfin, une vie intime, « qui a le goût de l’enfance, des amours perdues, de cette quête éperdue de soi et de cette part d’ombre et de lumière qu’il faut finir par accepter ».

Ce documentaire a été écrit par Stéphane Correa et Xavier Luce, et produit par Bérénice Médias Corp. et Véronique Chainon. Il sera disponible en visionnage à la demande dès le lundi 8 avril, à 21h10, sur Culturebox.

Photographie : Bérénice Médias Corp.