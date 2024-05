Restes, nouvelle revue expérimentale "interdite aux Parisiens"

La revue s'engage en effet à explorer les innovations littéraires et à s'éloigner des courants prédominants actuels, prenant pour référence des auteurs comme Olivia Rosenthal en France, ainsi que Thomas Pynchon et William Gaddis. Des « idéaux artistiques ».

Son équipe ajoute, non sans une pointe de provocation : « Partant du constat de l'archi-domination de Paris et de sa région dans les domaines de l'édition et de la création littéraire, la revue s'adresse à toute la francophonie à l'exception justement de l'Île-de-France. Nous nous amusons à dire qu'elle est "interdite aux Parisiens" et franciliens, sans animosité toutefois et bien conscient que ceux-ci s'en remettront. »

Et d'ajouter : « Nous voulons parler des autres territoires, des autres auteurs, de tous ces "restes" qui font mine de rien quelques dizaines de millions... »

Cette revue, distribuée gratuitement, se veut le fer de lance de l'association, qui aspire à promouvoir des projets favorisant les écrivains locaux, particulièrement les jeunes talents : « En exploitant les plateformes d'écriture, nous ambitionnons de repérer et de présenter au moins un nouvel auteur prometteur par édition, leur offrant une plateforme pour affiner et exposer leurs œuvres au grand public. »

Dans ce premier numéro, 11 auteurs, venus de toute la France et du Maroc, ont été réunis. Un numéro 2 est d'ores et déjà prévu pour l'été, « et de nombreux textes nous sont déjà parvenus », confie l'équipe de la revue.

Ci-dessous, le premier numéro :

Crédits photo Revue Restes