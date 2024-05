Salman Rushdie, invité spécial de La Grande Librairie

Salman Rushdie est un conteur prolifique dont l’œuvre défie les frontières entre le réel et l’imaginaire. On lui doit de grands romans tels que Les Enfants de minuit, Le Dernier Soupir du Maureou Furie, mais aussi une très belle autobiographie intitulée Joseph Anton.

Après La Cité de la victoire (Actes Sud, trad. Gérard Meudal) paru cet automne, il publie ces jours-ci Le Couteau (Gallimard, trad. Gérard Meudal), et revient sur l’attaque dont il a été victime le 12 août 2022 ainsi que sur les étapes de sa reconstruction physique et spirituelle. Un livre nécessaire, à la gloire de l’amour, de l’écriture et de la liberté.

Rester un homme libre dans un monde où sa tête est mise àa prix – c’est le quotidien de Kamel Daoud. Romancier et journaliste, Goncourt du premier roman en 2015 pour Meursault, contre-enquête (Actes Sud) il est lui aussi l’objet d’une fatwa depuis bientôt dix ans. Dans ses textes aux phrases intrépides et acérées, il pourfend l’hypocrisie des religions et les compromissions de nos sociétés face au fanatisme. L’un des plus farouches défenseurs de Salman Rushdie.

À LIRE – L'écrivain Salman Rushdie poignardé lors d'une conférence

[NDLR : Le 15 août prochain, Kamel Daoud publiera un nouvel ouvrage, Houris : ce roman raconte l’histoire d’Aube, une jeune Algérienne, qui porte en elle le poids des tragédies nationales, gravées sur son corps comme une cicatrice indélébile. La guerre d’indépendance et les horreurs de la guerre civile des années 90 ont laissé leur empreinte, la privant de voix, mais pas de rêves. Enceinte, elle retourne dans son village natal, animée par un désir brûlant de comprendre, de questionner les fantômes du passé. Son droit de maternité est en jeu.]

…à l’instar de Leïla Slimani ! Admiratrice fervente, amie fidèle et soutien indéfectible de l’écrivain, elle partage avec lui le goût des mots d’esprit et un puissant désir de liberté. Depuis son premier roman, Dans le jardin de l’ogre (Gallimard), jusqu’à sa trilogie Le pays des autres (Gallimard) en passant par Chanson Douce (Gallimard), prix Goncourt, elle met à jour les carcans sexuels, religieux et moraux qui nous emprisonnent. Une voix lucide, inspirante et libérée.

Pour se libérer, en fin de compte, quoi de mieux que les livres ! Cette semaine, Pascal Thuot de la librairie Millepages à Vincennes, nous ouvre ses portes et nous fait découvrir des romanciers qui comptent pour Salman Rushdie. Une plongée express dans sa bibliothèque idéale ?

Enfin, comme chaque semaine, un peu de lecture à voix haute ! Sophia Aram fera rimer littérature et engagement. L’humoriste et écrivaine s’est rendue au Lycée professionnel Saint-Nicolas, à Paris, pour lire avec des élèves de Terminale un extrait de Qu’est-ce que la littérature ? (Gallimard) de Jean-Paul Sartre.