La Grande Librairie : poésie et imaginaire pour guérir de vies imparfaites

Dans Vallée du Silicium (Albertine/Seuil), Alain Damasio observe notre époque pour mieux imaginer demain. il raconte ses tribulations au cœur de la Silicon Valley, épicentre des nouvelles technologies qui façonnent le quotidien de milliards d’individus. Une critique éclairée et virtuose du technocapitalisme et de ses dérives. Un cri de liberté. Mais surtout une invitation à la résistance par les mots, la poésie, et l’imagination.

L’imagination : voilà bien une qualité dont Éric-Emmanuel Schmitt n’est pas dépourvu ! En 2021, il donnait naissance à une saga, La traversée des temps, dans laquelle il raconte l’épopée du genre humain tout en revisitant nos mythes fondateurs. Avec La lumière du bonheur (Albin Michel), quatrième tome de ce cycle romanesque, il propulse dans le siècle de Périclès, au cœur de la démocratie athénienne. Et si l’étude du passé permettait de mieux comprendre le monde d’aujourd’hui ?

Le monde d’aujourd’hui dont Max de Paz explore les marges avec une grande sensibilité dans son premier roman, La manche (Gallimard). À travers le quotidien d’un jeune SDF et de son combat pour la survie, il rend visible celles et ceux que la société fait semblant de ne pas voir et nous confronte à notre mauvaise conscience. Une claque d’humanité salutaire.

Le prodige des lettres québécoises Kevin Lambert nous emmène quant à lui à l’autre extrémité du spectre social : chez l’élite économique et culturelle ! Que notre joie demeure (Le Nouvel Attila) son troisième roman, était l’un des évènements de la rentrée d’Automne, couronné par les prix Médicis et Décembre. Il y raconte le revers de fortune d’une millionnaire qui avait le monde à ses pieds.

Un roman sur la lutte des classes qui interroge le pouvoir et les faiblesses des puissants par le prisme d’un personnage inoubliable.

Véronique Ovaldé connait bien, elle aussi, l’art de créer des personnages qui ne vous lâchent pas ! Dans À nos vies imparfaites (Flammarion) elle met en scène une galerie d’hommes et de femmes qui se débrouillent tant bien que mal avec la vie telle qu’elle est et tentent de composer avec leur ultra moderne solitude.

Enfin, l’imaginaire, c’est le cœur battant d’une librairie indépendante ! Cette semaine, on célèbre l’ouverture de La Mécanique Céleste à Lyon, dans le quartier du Point du Jour. Elle s’est ouverte grâce à l’énergie et la joie de deux audacieuses : Elsa Guichard et Laureliane Castagno.

Pour remédier à la solitude quoi de mieux que la lecture ? Et pourquoi pas à voix haute ?! Jean-Baptiste Andrea, l’auteur de Veiller sur elle (L’Iconoclaste), prix Goncourt 2023, a donné rendez-vous à Vallauris, dans les Alpes Maritimes, avec les élèves de 3ème du collège Pablo Picasso.

Il leur a fait découvrir un extrait de Dune (Robert Laffont) de Frank Herbert, dont l’adaptation cinématographique de Denis Villeneuve, actuellement sur les écrans, éblouit le public.