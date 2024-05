Kafka et Flaubert au programme d'Au bonheur des livres

Kafka et Flaubert au menu d'Au bonheur des livres cette semaine ! On commémore en 2024, les cent ans de la mort de Franz Kafka, à 40 ans, au sanatorium de Kierling, en Autriche. Kafka ? Tout le monde le connaît, même si on ne l’a jamais lu, et ils ne sont pas si nombreux les écrivains dont le nom est passé ainsi dans l'usage courant... « C’est kafkaïen ! », s’exclame-t-on par exemple pour désigner une situation administrative absurde et contraignante.

Cette postérité de l’auteur du Procès n'a tenu cependant qu’à un fil, puisqu'on sait qu’il avait demandé à son ami Max Brod de brûler à sa mort l’ensemble de ses manuscrits et papiers (très peu de ses textes ayant été publiés de son vivant). Heureusement pour nous, Max Brod a trahi ce testament, et ainsi commença l’histoire compliquée de l’œuvre posthume de Kafka : un authentique roman à suspense que raconte Léa Veinstein, invitée d’Au bonheur des livres pour sa passionnante « enquête littéraire », J’irai chercher Kafka (Ed. Flammarion).

Guillaume Durand la reçoit en compagnie d’Éric Laurrent, auteur quant à lui d’un récit intitulé À l'œuvre qui raconte en détail l’écriture par Gustave Flaubert de Madame Bovary (Ed. Flammarion)… Captivante aventure que celle de la création d'un personnage qui passera, lui aussi, à la postérité, et que tout le monde connaît également, sans avoir forcément (re)lu le chef-d’œuvre de Flaubert depuis les années de lycée.

Flaubert, Kafka : des « monstres » de la littérature mondiale, dont l’actualité est plus que jamais vivante, comme on le verra dans la riche conversation de Guillaume Durand avec Léa Veinstein et Éric Laurrent, deux écrivains d’aujourd’hui, nullement passéistes et pleins d’un enthousiasme communicatif, qui nous convaincront une fois de plus de l’intemporel bonheur des livres.

L'émission, en partenariat avec le Centre national du Livre, sera ensuite disponible en revisionnage.

Photographie : Statue de Franz Kafka du sculpteur Jaroslav Róna, à Prague en République tchèque (illustration, Bex Walton, CC BY 2.0)