Pour les 100 ans de sa mort, Arte met Franz Kafka à l'honneur

Né en juillet 1883, Franz Kafka a grandi dans la Vieille-Ville de Prague, près du château imposant d'une province encore intégrée à l'Empire austro-hongrois. Issu d'une famille de commerçants juifs germanophones aisés, mais peu religieux, il a passé son enfance dans une mercerie prospère. Il a fait ses études dans un lycée allemand de la ville, alors en plein essor de modernité et de progrès.

Malgré le souhait de son père de le voir reprendre la direction du magasin, le jeune Kafka, qui rêvait de liberté et aspirait à devenir écrivain, a préféré fréquenter les cafés où se réunissait la jeunesse intellectuelle pragoise. Il les divertissait avec le burlesque de ses premiers textes. Il a ensuite travaillé comme auxiliaire dans une compagnie d'assurances, où il a gravi les échelons et assumé d'importantes responsabilités jusqu'à quelques mois avant de mourir de la tuberculose.

Kafka, derrière le mythe

Durant son temps libre, Kafka écrivait, dessinait, voyait ses amis et fréquentait les bordels. Il a également entretenu des relations complexes avec plusieurs femmes, dont Felice Bauer, avec qui il a rompu deux fois ses fiançailles, Julie Wohryzek, qu'il a soudainement délaissée pour Milena Jesenská, une jeune journaliste mariée avec qui il a vécu une brève mais intense histoire d'amour...

Kafka est souvent dépeint comme un génie mystérieux, un jeune homme maladif, un solitaire introverti et sombre, vivant en marge de la société. Cependant, la vérité est un peu plus nuancée, comme le révèlent les dernières recherches de spécialistes de la littérature, dont Reiner Stach, expert mondial de l'écrivain tchèque.

En suivant l'élaboration du Château, un roman inachevé et posthume, ce portrait défait certaines idées reçues liées à la personnalité de l'auteur du Procès et de La métamorphose, souvent confondues avec celles de ses personnages. Le documentaire combine des extraits de films adaptés de ses œuvres, des scènes animées ou interprétées par des comédiens, et des archives rares, notamment une brève interview inédite de son ami le poète Max Brod. C'est notamment ce dernier qui, contrevenant aux dernières volontés de Kafka, avait refusé de détruire ses créations non publiées.

Ce documentaire sera diffusé sur arte.tv du 24 mai 2024 au 23 mai 2029, et sur Arte le 3 juin 2024, juste avant Le Procès adapté par Orson Welles. Il offre une nouvelle perspective sur l'une des grandes figures de la littérature du XXe siècle, dont les romans, ayant dépeint de manière quasi visionnaire une société brutale et démocratique, ont été censurés dans les pays du bloc de l'Est jusqu'à la chute du Mur de Berlin.

Crédits image : Franz Kafka/Pamatnik narodniho pisemnictvi / Arte