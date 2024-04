Adieu Aurore Dupin : la jeunesse de George Sand

La série a été créée par Georges-Marc Benamou, sur un scénario d’Henri Helman et Georges-Marc Benamou, avec Elodie Monlibert et Rodolphe Tissot, qui assure également la réalisation.

En plein cœur de l'effervescence romantique de 1830, Aurore Dupin, plus connue sous le pseudonyme de George Sand, quitte son époux et le château de Nohant pour se lancer dans une vie de bohème à Paris. C'est là qu'elle publie son premier roman, marquant ainsi le début d'une longue série de succès littéraires. Ses prises de position féministes et son style de vie hors du commun, comme son habitude de porter le pantalon et de fumer la pipe, suscitent de vives réactions et des passions déchaînées.

Au fil de ses amours tumultueuses avec des personnalités célèbres telles qu'Alfred de Musset et Marie Dorval, grande actrice du théâtre romantique, George Sand accumule les scandales et brise les conventions. Animée par des idéaux de justice sociale et une opposition farouche à la structure patriarcale de la famille, elle devient l'une des plumes les plus marquantes de son époque.

Ses romans brossent un tableau saisissant de la société de son temps, mais c'est sa vie elle-même qui constitue son véritable chef-d’œuvre. Une vie qui dépeint une George Sand combattante, aventurière et rebelle, une image souvent oubliée derrière une certaine imagerie traditionnelle. Cette mini-série fait écho aux Aventures du Jeune Voltaire, mettant en lumière cette figure féminine audacieuse et avant-gardiste.

Notons que les éditions Points rééditeront fin juin, dans la collection Points Classiques, Elle et lui, roman autobiographique paru en 1859. L'écrivaine française y raconte une histoire d'amour librement inspirée de sa propre liaison avec le célèbre écrivain Alfred de Musset. Pour donner vie à cette romance, George Sand choisit de transposer le récit dans le monde de la peinture, offrant ainsi une perspective artistique inédite.

Avec : Nine d'Urso (George Sand), Barbara Pravi (Marie Dorval), Vincent Londez (Casimir Dudevant), Megan Northam (Pauline de Beaumont), David Kammenos (Varanches), Oscar Lesage (Alfred de Musset), Jonathan Turnbull (Hyppolyte), Louisiane Gouverneur (Josette), Marie Oppert (Eugénie Duvernet), Jonas Wertz (Charles Duvernet), Joaquim Fossi (Gustave Papet), Jacques Bonnaffé (Duris-Dufresne), Aymeric Fougeron (Jules Sandeau), Anton Csaszar (Balzac), Emilien Diard-Detoeuf (Sainte-Beuve), Lorenzo Lefebvre (Prosper Merimée), Louis Berthelemy (Alfred de Vigny)...

Crédits photo : George Sand Vers 1845 - Domaine public