Une émission spéciale pour l'hommage national à Maryse Condé

Une émission spéciale sera présentée par le journaliste Thierry Belmont, diffusée en Outre-mer sur les antennes du Réseau des 1ère et sur La1ere.fr, l'offre numérique Outre-mer du groupe France Télévisions, et sur franceinfo (canal 27)..

La cérémonie d'hommage à Maryse Condé se déroulera le 15 avril à 16h, à la Bibliothèque nationale de France, quelques jours après ses obsèques, ce vendredi 12 avril à 10h à l’église Saint-Germain des Près, à Paris, avant une inhumation au cimetière du Père Lachaise.

Le 15 avril, dans cette émission exceptionnelle, Thierry Belmont recevra Alain Foix, philosophe et dramaturge, Estelle-Sarah Bulle, romancière, Romuald Fonkoua, professeur à la Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Présence africaine, et Laura-Line Carvigan-Cassin, maître de conférence en littérature française et francophone à l’Université des Antilles.

Il sera question de la dimension nationale et internationale de Maryse Condé, de son histoire personnelle, son rapport à l'Afrique et aux Antilles, et de la transmission de son œuvre aux jeunes générations.

En direct des jardins de la BnF, la journaliste Laurence Théatin recueillera les réactions de personnalités présentes. La rédaction de Guadeloupe La 1ère interviendra en duplex de Pointe-à-Pitre, ville de naissance de Maryse Condé.