France Culture lance son premier manga audio

Ayden, un orphelin de 14 ans toujours en compagnie de Phinx, son Chacureuil, voit sa vie chamboulée lorsqu'une araignée géante s'attaque à son village. Avec le soutien de Liv et Od', deux jeunes druides de passage, il mène l'enquête sur la créature... et fait une découverte des plus troublantes : un démon aux pouvoirs immenses sommeille en lui depuis toujours.

Conscient du risque qu'il fait peser sur son entourage, Ayden quitte son village et se joint à ses nouveaux amis ainsi qu'à leur maître, Tregòn, dans leurs aventures. Il est notamment attendu à la prestigieuse Académie des druides pour en apprendre davantage sur ses pouvoirs et sa véritable identité... Une création originale pour les jeunes dès 12 ans.

Ci-dessous le résumé des 5 épisodes de Doruido :

Épisode 1 - “Ayden, je te rencontre enfin” Ayden, un orphelin de 14 ans, s’ennuie dans son village, quand deux jeunes druides viennent enquêter : un monstre sévit dans les parages. C’est le début d’un trio amical et de l’aventure pour Ayden qui ignore encore beaucoup de choses, surtout sur lui-même… Épisode 2 - L’auberge du bonheur Ayden, Liv et Od' font route vers l’Académie des druides. Lorsque leur maître, Tregòn, s’absente pour la nuit, ils décident de faire escale dans une étrange auberge perdue au milieu de la forêt. Mais ils ignorent encore que ce lieu cache un terrible secret… Épisode 3 - Cap sur Eirìnor ! Une tempête contraint les apprentis druides à accoster sur Eirìnor, une île de forgerons. Mais ils apprennent qu’une créature dangereuse s’apprête à attaquer les habitants et qu’ils sont aussi suivis par des chasseurs de druides qui veulent s'emparer d'Ayden. Épisode 4 - Le baiser de la banshee Les druides passent par un village sinistre qu'une malédiction frappe depuis plusieurs années : un « fantôme » s’attaque à celles et ceux qui ont le malheur de s’aimer. Pour débusquer le monstre, il faut faire tomber les masques, et exprimer des sentiments encore inavoués… Épisode 5 - Chasseurs de druides L’Académie est proche, les druides touchent au but. Mais ils tombent dans une embuscade. Les chasseurs de druides réussissent à isoler Ayden. Alors que le combat fait rage, Liv et Od’ sont en danger de mort et Cernunnos est sur le point de se libérer à nouveau.

Pour Emelie de Jong, directrice de France Culture, « le lancement de Doruido s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement : ouvrir l’offre de France Culture, tout en gardant l’exigence et la qualité de création qui est notre signature ».

France Culture à l'heure japonaise

A l'occasion de la sortie de Doruido, France Culture propose une programmation spéciale manga, avec :

LES MIDIS DE CULTURE, de Géraldine Mosna-Savoye et Nicolas Herbeaux, le lundi 6 mai de 12h à 12h30 : Débat critique spécial manga sur No Manga, No Life, de Minetaro Mochizuki (éd. Le Lézard Noir) et Cocon, de Machiko Kyô (éd. IMHO) avec Fausto Fasulo et Matthieu Pinon.

LE BOOK CLUB, de Marie Richeux , le lundi 6 mai de 15h à 16h : Avec Xavier Guilbert, spécialiste des mangas et rédacteur en chef du site du9.org



LE COURS DE L’HISTOIRE, de Xavier Mauduit. Série de 4 épisodes du 13 au 16 mai de 9h à 10h : Enluminures, BD, mangas, quand le dessin raconte :

1/ Bas-reliefs ou papyrus, dans l’Égypte ancienne, la bande dessinée se profile. Avec Hélène Bouillon, égyptologue, directrice de la Conservation, des Expositions et des Éditions de Louvre-Lens

2/ Tapisseries et enluminures : Au Moyen Âge, y'a pas que le pape qui fait des bulles. Avec Danièle Alexandre-Bidon, historienne, chercheuse à l’EHESS

3/ Bande dessinée, case départ ! Aux prémices du récit illustré. Avec Thierry Groensteen, historien, spécialiste de la bande dessinée

4/ D'Hokusai à Dragon Ball, la longue histoire du manga. Avec Julien Bouvard, maître de conférences en langue et civilisation du Japon contemporain à l’Université Jean Moulin Lyon 3.