France TV diffuse du Shakespeare pour le printemps

Après avoir triomphé des Ottomans, Othello, le général maure de l'armée vénitienne, a épousé secrètement Desdémone, une aristocrate. Iago, l'officier dévoué d'Othello, est amèrement déçu de ne pas avoir obtenu la promotion qu'il convoitait. Pour se venger, il ourdit de perfides complots qui laissent croire à Othello que Desdémone lui est infidèle. Ce dernier sombre alors dans la folie, entraînant les personnages vers une fin tragique et sanglante. Cette histoire explore tous les aspects de la tragédie humaine : l'amour et la jalousie, l'amitié et la trahison, la vérité et le mensonge.

Cette tragédie du plus célèbre des poètes britanniques, traduite par Jean-Michel Déprats, est ici mise en scène par Jean-François Sivadier au Théâtre de Sénart, avec Cyril Bothorel, Nicolas Bouchaud, Stephen Butel, Adama Diop, Gulliver Hecq, Jisca Kalvanda et Émilie Lehuraux. La captation est réalisée par Stéphane Lebard.

Les familles Capulet et Montaigu, ennemies de longue date, voient leur conflit sceller le destin tragique de leurs enfants, Roméo et Juliette. Thomas Jolly présente une version moderne et spectaculaire de l'opéra de Charles Gounod, mettant en vedette le couple de chanteurs exceptionnels formé par Elsa Dreisig et Benjamin Bernheim.

De nombreux compositeurs ont été inspirés par les amants de Vérone, de Vincenzo Bellini à Leonard Bernstein en passant par Hector Berlioz. Cependant, c'est le Roméo et Juliette de Charles Gounod, créé lors de l'Exposition universelle de 1867, qui a connu un succès immédiat auprès du public, grâce à sa traduction fine de la pulsion de vie des amoureux. Avec quatre duos d'amour, une valse ardente et une musique lumineuse et lyrique, la partition est empreinte de désir et de fraîcheur. Thomas Jolly, l'un des metteurs en scène les plus inventifs de sa génération, est le choix idéal pour célébrer cet hymne à la jeunesse.