Ouvrir plus les bibliothèques dans les QPV, l'engagement du gouvernement

Sur les 15.800 bibliothèques, médiathèques ou points lectures en France, 768 se situent au sein ou à proximité des quartiers prioritaires de la ville, soit les zones urbaines les plus pauvres du territoire. Ainsi, un habitant de ces quartiers sur deux se trouve à moins de 500 mètres d’un équipement de lecture publique.

En amont du Comité interministériel des villes (CIV) du 27 octobre 2023, plusieurs organisations s'étaient lancées dans un plaidoyer en faveur des établissements de lecture publique et de leur implantation dans ces quartiers. Avec pour objectif principal d'inciter le gouvernement à poursuivre et intensifier sa politique de soutien et d'augmenter la place accordée à la lecture publique dans les contrats de ville.

Un nouveau contrat (social ?)

France urbaine, l’Association des directeurs des affaires culturelles des grandes villes et métropoles de France (ADAC-GVF), l’Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de France (ADBGV), l’Association des bibliothécaires de France (ABF) et l’Association des conservateurs territoriaux de bibliothèques (ACTB) ont saisi l'opportunité du CIV pour émettre quelques propositions.

L'objet principal de ce rendez-vous entre le gouvernement, les élus et les associations œuvrant sur le terrain, est de coordonner les actions en matière de politique de la ville, et en particulier celles dirigées vers les quartiers prioritaires.

Dans un document publié quelques jours avant la rencontre, les organisations proclamaient d'une seule voix : « Bibliothèques et médiathèques doivent être confortées dans les contrats de ville. » Elles déroulaient 9 actions susceptibles de concrétiser cet objectif, parmi lesquelles l'augmentation des enveloppes dédiées à la lecture publique dans les contrats de ville, la prolongation et la signature des contrats territoires lectures, ou faire entrer les animateurs et travailleurs sociaux dans les établissements.

Autres points de vigilance, pour les associations : reconnaitre l'utilité sociale du bénévolat en bibliothèque, sécuriser les établissements ou encore mettre en place un plan annuel de communication autour des services — celui proposé cette année a fait l'objet de quelques critiques.

Ouvrir plus

La volonté d'ouvrir plus longtemps les bibliothèques remonte à 2015, après la remise du rapport de Sylvie Robert sur l'adaptation et l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques publiques à Fleur Pellerin, alors ministre de la Culture. Un plan avait suivi, dès 2016, mais un autre rapport, celui d'Erik Orsenna et Noël Corbin, en 2018, avait remis le couvert sur le sujet.

Le soutien de l'État aux collectivités repose sur la dotation générale de décentralisation, au sein de laquelle 8 millions € sont dédiés à l'extension des horaires. « Ils ont été complétés par 15 millions d'euros en 2021 et 2022 dans le cadre du plan de relance. S'y ajoutent des moyens positionnés dans le programme “Transmission des savoirs” de la mission “Culture”, qui visent à faire évoluer les missions des bibliothèques », rappelle le sénateur Mikaele Kulimoetoke (Iles Wallis-et-Futuna, RDPI) dans un avis sur le sujet.

19 projets d'extension étaient soutenus en 2016, contre 589 en 2022, et 649 prévus en 2023. Selon le sénateur, « [e]ntre 2016 et 2024, 79,4 millions d'euros auront été dépensés via la DGD, soit bien au-delà des 56 millions d'euros qui résulteraient de la simple consommation de l'abondement de 8 millions d'euros depuis 2018 ».

Au cours d'une audition devant la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak a réalisé en octobre un bilan de l'extension des horaires, qui « s’élève à 8 h 30 en moyenne, dans plus de 500 collectivités ». Elle identifie cependant des difficultés dans la pérennisation de ces horaires étendus.

Toutefois, le risque de recul est réel, du fait de l’importance des factures dont les petites communes ont à s’acquitter. La vigilance est de mise sur ce point. [...] Notre rôle est de les soutenir. – Rima Abdul Malak, audition par la commission de la culture du Sénat, mardi 24 octobre 2023

Cette difficulté financière a été identifiée depuis quelques années déjà, puisque le soutien via la DGD s'étend sur une période limitée à cinq années consécutives. Ensuite, les collectivités doivent prendre le relais, sur leurs propres budgets.

Ouvrir encore plus

Le Comité interministériel des villes d'octobre dernier, qui s'est clos sur un sentiment de déception généralisé du côté des élus d'après Le Monde, a toutefois vu le gouvernement prendre plusieurs engagements, dans différents domaines, pour renouveler la politique de la ville et offrir « des leviers supplémentaires d’émancipation et de développement aux quartiers prioritaires ».

Pour la transition écologique, le plein emploi ou encore les services publics, les mesures comprennent notamment l'extension des horaires d’ouverture des bibliothèques dans les quartiers « par un abondement exceptionnel de la dotation globale de décentralisation pour 500 collectivités et neuf heures d’ouverture supplémentaires par semaine en moyenne », selon le dossier de presse du CIV.

D'après les données d'une mission d'information consacrée à l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques publiques assurée par les sénatrices Sylvie Robert et Colette Mélot, « un tiers des projets actuellement en cours [en 2020, NdR] concernent au moins l'un des types de territoires identifiés comme prioritaires (commune du programme Cœur de ville, projet portant sur une zone de revitalisation rurale ou concernant un quartier prioritaire) ».

Comme le rappelle la Banque des Territoires, la ministre de la Culture avait, en septembre dernier, confié à l'AFP qu'elle souhaitait ouvrir plus les bibliothèques dans les quartiers. « Plus une bibliothèque sera ouverte le soir, le dimanche, plus ces jeunes auront des possibilités de trouver des espaces de rencontres, de calme, de travail, de lecture, de musique », expliquait-elle, alors que le souvenir des émeutes suivant la mort du jeune Nahel, fin juin et début juillet 2023, était encore vif.

Photographie : Médiathèque de Graulhet (illustration, charlotte henard, CC BY-SA 2.0)