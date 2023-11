Dans les bibliothèques de Montréal, une politique d'accueil qui pue

Un projet de règlement relatif aux bibliothèques a été examiné par plusieurs conseils d’arrondissement de la ville de Montréal, ces dernières semaines, et même adopté par certains d'entre eux. Comme l'indique La Presse, huit ont validé cette nouvelle version.

Pourtant, cette dernière comprend une mesure particulièrement polémique, qui interdit aux usagers des bibliothèques « d’avoir une hygiène corporelle qui incommode les autres usagers ou le personnel ». Les sanctions en cas de non-respect sont sévères : une expulsion, assortie d’une amende de 350 $ à 1000 $ lors d’une première infraction, puis une interdiction d'un mois et une facture à 3000 $ si récidive...

Le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) est monté au créneau. Sa directrice, Annie Savage, dénonce une proposition stigmatisante et antisociale. « Je ne vois pas comment le personnel des bibliothèques va être en mesure d’appliquer ce règlement-là sans qu’il y ait des débordements et de l’abus », explique-t-elle au quotidien québécois.

« C’est sûr qu’on rentre dans une zone extrêmement propice à la stigmatisation des personnes les plus marginalisées », ajoute Annie Savage.

Lieux de liens (sociaux)

La privatisation galopante des espaces publics, combinée à la mise en place, çà et là, d'architectures hostiles aux personnes sans domicile fixe, ont fait des établissements de lecture publique des refuges. Chaleur, prises électriques, distractions et lien social font désormais la richesse des bibliothèques, pour des usagers.

Ces lieux représentent des occasions de conserver un contact avec le monde du travail, d'installer une habitude dans un contexte de précarité plus ou moins grande, ou simplement de trouver un peu de répit et un endroit pour dormir, comme le montrait l'étude de Serge Paugam et Camila Giorgetti, Des pauvres à la bibliothèque (Presses Universitaires de France, 2013).

Sans être des services sociaux, les établissements ont acquis un rôle social indéniable, que les personnels ont parfois du mal à assumer, par manque de connaissances ou de compétences spécifiques.

L'Association des bibliothèques publiques du Québec ne s'est pas exprimée sur le nouveau règlement, mais avait publié en septembre un document insistant sur la nécessaire embauche d’intervenants sociaux. Le 24 novembre, elle relayait un article portant sur la collaboration d'une bibliothèque avec les services sociaux du territoire pour faire face, entre autres, aux effets de la crise des opioïdes.

En France, les règlements des bibliothèques mentionnent souvent le respect des autres usagers, avec l'obligation de ne pas les déranger dans leur utilisation des services de l'établissement. Dans les faits, la forte odeur d'un usager peut être incommodante et constituer un motif d'exclusion de l'établissement, mais l'appréciation des professionnels dépendra selon les situations.

Une « volonté d'inclusion »

Valérie Plante, mairesse de Montréal, a réagi à la polémique en assurant que « la formulation de la nouvelle disposition au règlement des bibliothèques » serait modifiée pour « qu’elle reflète notre volonté d’inclusion dans tous les espaces de la Ville. En aucun cas, la discrimination n’a sa place à Montréal. »

L'arrondissement de Ville-Marie, dont elle est aussi la mairesse, avait pourtant adopté le 7 novembre dernier la modification du règlement intérieur des bibliothèques, rappelle La Presse.

« Il faut cependant reconnaître que le personnel des bibliothèques vit des situations délicates et complexes, qui nécessitent d’être mieux encadrées. Nous fournirons un guide d’accompagnement aux gestionnaires qui leur permettra d’appliquer en tout temps la réglementation ajustée de façon humaine, sensible et respectueuse », a complété la mairesse dans un message publié sur X.

La ville de Montréal a enfin assuré que la mesure ne visait pas que les « personnes en situation d'itinérance », mais qu'elle s'appliquait « à tous et toutes »...

Photographie : rébus de La Camaraderie et MU, à Montréal, en 2015 (illustration, Retis, CC BY 2.0)