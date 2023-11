La BnF salue la mémoire d'Emmanuel Le Roy Ladurie  

La Fondation Visio, au service des enfants et des adultes déficients visuels, a réalisé la transcription en relief et en audiodescription de l'exposition itinérante Amazônia, du photographe Sebastião Salgado et de la scénographe Lelia Wanick Salgado. Les œuvres ont fait l'objet d'un important travail pour en faire des tableaux tactiles, lisibles par tous et toutes. Les éditions Taschen commercialisent à présent un coffret les réunissant, Amazônia Touch.