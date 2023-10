Une médiathèque en ligne pour la métropole lilloise

Dans ce cadre, la Bibliothèque Numérique Métropolitaine (BNM) a été approuvée lors du Conseil Métropolitain du 25 février 2022. Ce projet a reçu le label « Bibliothèque Numérique de Référence » (BNR) du ministère de la Culture.

Grâce à cette Bibliothèque Numérique Métropolitaine, ce sont tous les habitants de la métropole de Lille qui auront accès à du contenu numérique par le biais de leur abonnement à la bibliothèque. Il suffit d'être inscrit à l'une des 125 établissements de lecture du réseau pour avoir accès à de nombreux films, formations ou titre de presse gratuitement, à tout moment et partout.

Rendu possible grâce à un cofinancement de l'État, couvrant plus de 50% des coûts, ce projet vise à atteindre deux objectifs principaux liés à la lecture publique :

• Assurer à tous un accès équitable à la culture, à l'information, à l'éducation et aux divertissements ;

• Stimuler la lecture pour fournir à chaque citoyen les moyens nécessaires à la maîtrise du savoir et à la participation active à la démocratie.

La création de cette médiathèque numérique s'inscrit dans une volonté plus large de développer la culture et la lecture pour tous sur l'ensemble du territoire. Elle s'accompagne notamment des Nuits des bibliothèques, qui se tiennent une fois par an depuis 2014 et qui sont de retour du 13 au 15 octobre 2023. Plus de 300 animations dans les établissements de lecture, qui restent ouverts le soir pour l'occasion, avec comme thème cette année : le sport et l'olympisme.

