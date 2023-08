Librairie : Le Prix Pulitzer Michael Chabon recrée le rayon SF de son enfance

Un travail numérique qu’il a partagé sur le réseau social, Threads : « Un après-midi de quarantaine interminable, j’étais dans mon studio de Berkeley, fixant mes vieux livres de poche DAW Books et Ballantine Adult Fantasy series, et contemplant dans mon imagination la section “Science Fiction et Fantasy” de la loooong défunte librairie, Page One, de retour à Columbia dans le Maryland où j’ai grandi », raconte-t-il.

Splendeurs de la SF de poche

Et de continuer : « Les gens, je vous le dis, j’ai putain de HANTÉ cette section ! Pendant des années ! Et maintenant, alors que j’étais assis à communier avec mes vieux amis en lambeaux, j’ai découvert que je conservais un souvenir précis — titre, auteur, conception de la couverture — de ce qui ressemblait à chaque livre apparu sur ces hautes étagères, le long du mur gauche, entre 1972 et 1980. »

Les cycles de Dune et des Saboteurs de Frank Herbert, Le maître du haut château, Substance mort ou Le Dieu venu du Centaure de Philip K. Dick, Solaris, L’Invincible ou La Cybériade de Stanislas Lem, des textes de Ray Bradbury, John Brunner, Katherine Kurtz, John Jakes, Ursula K. LeGuin, Arthur C. Clarke, J. G. Ballard, Michael Moorcock, Ron Goulart, Isaac Asimov, Edgar Rice Burroughs, les Star Trek...

Près de 400 titres à nouveau réunis : « Je l’ai réalisé comme une sorte de télescope temporel, un retour sur les visuels qui incarnaient et accompagnaient mes premières aspirations en tant qu’écrivain, et sur la splendeur du marché de masse de la SF et de la fantasy en format poche de cette époque. »

L’œuvre de l’auteur né le 24 mai 1963 se caractérise par la richesse des détails, avec une touche de mélancolie et d’humour. Un beau résumé de cette entreprise de quarantaine due au Covid-19...

Dans une prose vive et imaginative, il publia entre autres Les mystères de Pittsburgh (trad. Marc Cholodenko) en 1988, qui devint un best-seller, Des garçons épatants (trad. Christian Combaz), édité en 1995, et adapté au cinéma en 2000 avec Michael Douglas et Tobey Maguire dans les rôles principaux, ou encore Le Club des policiers yiddish (trad. Isabelle D. Philippe), édité en 2007, et prix Hugo du meilleur roman 2008, prix Locus du meilleur roman de science-fiction 2008, et prix Nebula du meilleur roman 2007.

Son ouvrage Les Extraordinaires Aventures de Kavalier et Clay est lauréat du prix Pulitzer de la fiction en 2001. Il raconte l’histoire de deux cousins juifs avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, et leur succès dans l'univers des comics.

Tous ces romans ont été édités ou réédités en France chez Robert Laffont. Son dernier roman, Moonglow, a été édité en 2018 dans l’hexagone, dans une traduction d’Isabelle D. Philippe.

Ce rayon de librarie exhumé de la plus profonde mémoire de Michael Chabon est à découvrir ici.

Crédits photo : Gage Skidmore (CC BY-SA 3.0)