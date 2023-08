Le nouveau livre de Nicolas Sarkozy, un best-seller... en toute illégalité ?

Le colloque « La science et la lutte contre la pauvreté : Quel chemin parcouru en 20 ans et quelles perspectives pour la suite ? » sera un point culminant pour Esther Duflo. En effet, cela fait un an qu'elle est titulaire de la chaire Pauvreté et politiques publiques au Collège de France. Organisé par cet établissement, le réseau de chercheurs en économie J-PAL et Community Jameel, les rencontres aborderont la progression de la lutte contre la pauvreté grâce à l'inovation et la recherche.