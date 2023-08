Dans le Wyoming, les médiathèques prêtent des tensiomètres

En France, la loi Robert relative aux bibliothèques l'annonce dès son premier article : « [Les bibliothèques] [c]onstituent, conservent et communiquent des collections de documents et d'objets. » De fait, depuis quelques années, les livres, CD et DVD n'ont plus le monopole du prêt : outils de jardinage, instruments de musique et ustensiles de cuisine ont rejoint les rayonnages.

À l'ouest des États-Unis, dans le Wyoming, 67 établissements proposent désormais des tensiomètres aux usagers : 252 kits sont disponibles, composés d'un appareil, de sa notice en anglais et en espagnol, de carnets pour relever sa tension, et d'informations relatives à la santé générale et à la tension artérielle.

Les équipements peuvent être empruntés pour une durée de 2 à 3 semaines, renouvelable jusqu'à deux fois, mais aucune réservation n'est possible.

Cette mise à disposition de tensiomètres s'effectue dans le cadre d'un partenariat entre les médiathèques, le Wyoming Center on Aging de l'université du Wyoming et le ministère de la santé de l'État.

Améliorer la santé publique

Faciliter l'accès à des tensiomètres s'inscrit dans une politique de santé publique qui vise particulièrement les problèmes liés à une tension artérielle trop élevée. 47 % des adultes américains, soit 116 millions de personnes, souffrent d'hypertension. Dans le Wyoming, cette proportion serait de 30,7 % de la population adulte.

Mais encore faut-il pouvoir mesurer sa tension, afin de déceler l'anomalie, s'il y a lieu. L'accès aux informations médicales et aux professionnels n'étant pas la même pour tous les citoyens, offrir de telles ressources dans des lieux de proximité peut changer la donne.

« Constater l'enthousiasme des bibliothécaires a été très stimulant », remarque Kevin Franke, coordinateur régional du Wyoming Center on Aging, « parce qu'ils ne souhaitent pas seulement prêter des livres, mais aussi devenir des centres d'information et de ressources pour leur communauté ».

De son côté, sa collègue Kara Beech rappelle que « le savoir, c'est le pouvoir : plus le patient et le médecin ont d'informations, plus le traitement sera adapté. De meilleurs traitements débouchent sur une meilleure santé. C'est l'objectif de ce projet, améliorer la santé de notre communauté. »

Aux États-Unis, les prêts de tensiomètres deviennent communs dans les bibliothèques : on en trouve en Caroline du Sud, en Californie, dans l'Ohio, à Washington, ou encore dans le Tennessee.

Photographie : illustration, Banc d'Imatges Infermeres, CC BY-NC-ND 2.0