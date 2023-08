Brooklyn's Finest : des cartes de bibliothèque Jay-Z affolent les charts

Les bibliothèques de la ville de New York, depuis le mois de février 2023, célèbrent les 50 ans du hip hop, avec un programme simple, mais particulièrement riche, derrière le hashtag #HipHop50. Des animations, conférences, ateliers de création et autres expositions, mais aussi des objets-souvenirs, comme des cartes de bibliothèque spéciales...

Dans l'arrondissement de Brooklyn, la bibliothèque s'est entendue avec le label Roc Nation et son illustre fondateur, Jay-Z. Shawn Carter, de son vrai nom, est un véritable vétéran du rap, qui s'est fait connaitre en 1996 avec Reasonable Doubt, aux côtés de Mary J. Blige et Notorious B.I.G. (sur « Brooklyn's Finest ») et perdure jusqu'à 4:44, en 2017, où il cosigne des morceaux avec Frank Ocean et Beyoncé, son épouse.

Saluer la carrière de ce natif de Brooklyn semblait donc indispensable. 13 cartes de bibliothèque, pour les 13 albums de sa discographie, ont été produites, en édition limitée. L'objectif ? Marquer le coup, dans un premier temps, mais aussi attirer l'attention sur des établissements et des services que l'on peut avoir tendance à négliger.

La carte reprenant la pochette du Black Album (2003)

L' initiative a rencontré son public : 14.000 nouveaux comptes ont été créés, pour obtenir une des précieuses cartes, assure un porte-parole de la Brooklyn Public Library. Il est même possible de collectionner les 13, en se présentant dans les différentes annexes de l'arrondissement.

L'inscription au service est gratuite, pour tous et toutes. Seul impératif, pour récupérer sa carte : se rendre à la bibliothèque en personne...

« L'immense aura » de Jay-Z

La présidente de la Brooklyn Public Library, Linda E. Johnson, n'est pas dupe : « La participation enthousiaste de la population est un signe de l'immense aura de Jay-Z », souligne-t-elle auprès de CNN. La fierté de l'arrondissement vis-à-vis de la carrière de l'artiste, un des rappeurs les plus riches de l'industrie, est perceptible.

Quelques petits malins proposent déjà quelques-unes des cartes en vente sur eBay, avec des prix qui vont de 80 $ la carte à 800 $ pour la collection complète. Mais, sur les 14.000 comptes créés suite à l'opération, difficile d'imaginer qu'aucun ne servira à profiter de l’offre des bibliothèques.

Les bibliothèques de la ville de New York rhabillent régulièrement leurs cartes de bibliothèque : en 2022, Spider-Man parait les sésames pour les collections, à l'occasion du 60e anniversaire du personnage.

Jay-Z n'est pas présent au programme uniquement pour l'affiche : la bibliothèque centrale de Brooklyn propose The Book of HOV, une exposition gratuite qui revient sur la carrière de Hov — un des surnoms du rappeur. Manuscrits, enregistrements audio et vidéo et divers objets permettent de retracer les hauts faits de la fierté locale.

Photographie : Beyoncé et Jay-Z en concert, en octobre 2018 (illustration, Ronald Woan, CC BY-NC 2.0)