Bouquinistes : les boîtes remises en état par Paris, selon la préfecture

Cette résolution préfectorale s’inscrit dans le cadre du périmètre de protection mis en place pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques et paralympiques 2024.

À l’inverse des précédentes cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques modernes, qui se sont toutes déroulées dans des stades olympiques, celle de Paris 2024 consistera en un « spectacle fluvial » qui suivra le cours de la Seine, d’est en ouest sur 6 km, du pont d’Austerlitz, en passant par l’île Saint-Louis et celle de la Cité, jusque devant le Trocadéro.

La préfecture inflexible ?

La préfecture de police de Paris nous explique : « Des discussions auront lieu à la rentrée entre les acteurs concernés, l’objectif étant d’aboutir à la réinstallation des boîtes le plus rapidement possible. » La solution de les maintenir sur place ne semble ainsi pas envisagée pour le moment du côté des autorités, quand la plupart des bouquinistes plaident pour cette seconde solution.

Le libraire du XIVe arrondissement et ancien bouquiniste, Hubert Bouccara, qui lançait récemment une pétition en faveur des libraires des quais de Seine, signée par plus de 66.000 personnes, proposait auprès d’ActuaLitté il y a peu : « On pourrait simplement les fermer, mètres des barrières de protection, avec la police tous les 50 mètres. »

De son côté, la mairie de Paris a proposé mi-juillet de déplacer les boîtes, tout en montant en parallèle « un village des bouquinistes » à Bastille, avec des tentes blanches, option écartée par les libraires des quais de Seine présents lors de la réunion de concertation sur le sujet. « Ce ne sont pas des stands que l’on peut délocaliser comme ça », nous expliquait Camille Goudeau, elle-même bouquiniste et co-fondatrice du festival Paname Bouquine avec Elena Carrera. Autre proposition de la ville : maintenir les boîtes vertes sur place, scellées et fermées 7 jours avant et durant les Jeux, et faire venir les services de déminage.

Des garanties de remise en état

Une des problématiques soulevées par les bouquinistes est le grand risque d’en détruire un certain nombre dans le déménagement. Si la municipalité avait évoqué la possibilité de les rénover, aucune garantie n’avait été donnée dans ce sens.

La préfecture de police nous confirme à présent que la ville de Paris s’est bien engagée de ce côté-là : « L’objectif est d’aboutir à la réinstallation des boîtes le plus rapidement possible, après remise en état le cas échéant, la ville ayant pris un engagement en ce sens, pour que la gêne soit la plus limitée possible », nous explique-t-on. De son côté, la mairie de Paris n'a toujours pas répondu à nos sollicitations.

La maire du 5e arrondissement de Paris, Florence Berthout, qui a déposé la candidature des bouquinistes au patrimoine immatériel de l’Unesco, demandera pour sa part à la rentrée une réunion tripartite entre les maires, les représentants des libraires des quais de Seine, et la préfecture et la mairie de Paris, afin de proposer une solution qui garantisse à la fois la sécurité, tout en maintenant l’activité des libraires des quais de Seine.

L’élue penche pour une fermeture des boîtes durant la soirée d’ouverture, avec des mesures de sûreté appropriées, puis de faire participer les bouquinistes aux festivités : « Sacrifier une activité essentielle n’est pas la réponse appropriée », selon la maire du Ve arrondissement de Paris.

Car outre la dimension symbolique de se débarrasser des bouquinistes pour un événement sportif, les libraires des quais de Seine entendaient profiter un minimum des JO 2024 et de leur afflux de touristes du monde entier, sachant le caractère précaire de cette activité.

Une double peine même, puisqu’ils rateront la saison estivale 2024, ce qui pèsera pour sûr sur le résultat de l’année entière...

Crédits photo : Préfecture de Police de Paris